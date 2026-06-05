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Sismo sorprende a la CDMX a días del Mundial

Sismo sorprende a la CDMX a días del Mundial . / iStock
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:32 - 05 junio 2026
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El movimiento telúrico tuvo su epicentro en Guerrero y fue perceptible en distintos puntos de la capital, autoridades explicaron por qué no se activó la alerta sísmica.

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México vivió un momento inesperado este viernes, luego de que un sismo con magnitud preliminar de 5.6 se registrara en el estado de Guerrero y fuera percibido en diversas zonas de la Ciudad de México.

El movimiento telúrico ocurrió durante la tarde, generando sorpresa entre miles de capitalinos que sintieron el desplazamiento de edificios, oficinas y viviendas. Aunque el temblor fue perceptible en distintos puntos de la ciudad, la situación no pasó a mayores y no se reportaron daños relevantes de manera inmediata.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el evento ocurrió a las 14:55 horas y tuvo su epicentro a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero. El organismo detalló que el fenómeno se registró a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, característica que favoreció que el movimiento pudiera sentirse en regiones alejadas del punto de origen.

La sacudida tomó por sorpresa a trabajadores, estudiantes y personas que realizaban actividades cotidianas en la capital del país. En redes sociales, usuarios compartieron videos y testimonios sobre cómo percibieron el temblor, mientras otros expresaron su preocupación debido a la cercanía del inicio de la justa mundialista que tendrá a la Ciudad de México como una de sus principales sedes.

El evento ocurrió a las 14:55 horas y tuvo su epicentro a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero. / iStock

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras el movimiento fue la ausencia de la alerta sísmica en la Ciudad de México. A diferencia de otros eventos telúricos registrados en Guerrero o Oaxaca, los altavoces del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no emitieron ningún aviso preventivo.

Las autoridades explicaron que la activación de la alerta depende de la energía liberada durante los primeros segundos del sismo. En este caso, el movimiento no alcanzó los parámetros establecidos para generar una advertencia anticipada, por lo que el sistema determinó que no era necesario emitir la señal de alerta.

El sismo no activó la alerta sísmica. / iStock
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