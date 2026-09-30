La empresa confirma el retiro permanente de X2 después de casi dos décadas de operación / Especial

La decisión ocurre en medio de denuncias, demandas y reportes de pasajeros que aseguran haber sufrido graves lesiones

Una de las montañas rusas más reconocidas de Six Flags Magic Mountain llegó al final de su historia. La compañía anunció que X2 será retirada de manera permanente después de casi 20 años de operación en el parque ubicado en el sur de California, decisión que aparece semanas después de que diferentes investigaciones periodísticas documentaran denuncias de pasajeros que aseguran haber sufrido lesiones graves después de utilizar la atracción.

La noticia fue confirmada este 29 de septiembre de 2026 por Brian Oerding, presidente de Six Flags Magic Mountain, quien explicó que la empresa tomó la decisión pese a que, de acuerdo con sus propios controles, X2 había superado reiteradamente distintas pruebas de seguridad. La compañía reconoció, sin embargo, que la confianza de los visitantes también fue considerada al momento de determinar el futuro de la montaña rusa.

Una de las montañas rusas más reconocidas de Six Flags Magic Mountain llegó al final de su historia / Especial

¿Por qué Six Flags cerrará definitivamente X2?

Brian Oerding explicó mediante una publicación oficial que la empresa decidió retirar la atracción después de evaluar la situación alrededor de X2, que llevaba semanas sin operar y permanecía listada entre las atracciones cerradas de Magic Mountain.

Oerding señaló que, aunque la montaña rusa había cumplido constantemente con sus controles, Six Flags consideró que mantenerla fuera de operación era la decisión adecuada.

Brian Oerding, presidente de Six Flags Magic Mountain, escribió el martes en una publicación de blog que, aunque la montaña rusa X2 ha “superado de manera constante una multitud de pruebas de seguridad”, la empresa decidió cerrar la atracción porque considera que “es lo correcto”.

El directivo también señaló: “La seguridad de las atracciones es una piedra angular de nuestro negocio y, cuando vemos que la confianza de los visitantes se ve afectada, lo tomamos en serio”.

Según Six Flags, desde que X2 abrió en 2008 recibió a más de 16 millones de visitantes, convirtiéndose en una de las atracciones más características del parque y en un referente para los seguidores de las montañas rusas extremas.

La compañía anunció que X2 será retirada de manera permanente después de casi 20 años de operación / Especial

Investigaciones pusieron a X2 bajo la lupa

El cierre ocurre después de una investigación de CNN sobre distintos casos de pasajeros que aseguran haber sufrido lesiones cerebrales y otras afectaciones graves después de subir a la montaña rusa. Los reportes relacionados con X2 se extienden durante varios años, aunque numerosos casos habían permanecido fuera de la atención pública.

Durante julio de 2026, dos mujeres fueron atendidas con lesiones cerebrales tras subir a X2 con solamente algunos días de diferencia. Después del segundo caso, la atracción dejó de operar y permaneció cerrada mientras aumentaba la atención sobre los antecedentes relacionados con ella.

Más recientemente, abogados que representan a diferentes pasajeros aseguraron que alrededor de 100 personas adicionales se habían acercado para denunciar supuestas lesiones cerebrales relacionadas con la atracción. CNN informó que los representantes legales preparaban aproximadamente un centenar de demandas.

El cierre ocurre después de una investigación de CNN sobre distintos casos de lesiones cerebrales y otras afectaciones graves / Especial

¿Cómo era X2 y por qué se volvió tan famosa?

X2 no era una montaña rusa convencional. Su principal característica era el llamado concepto de “cuarta dimensión”, mediante el cual los asientos podían girar independientemente de la vía mientras el tren avanzaba por el recorrido.

Los pasajeros podían quedar mirando hacia arriba, abajo o incluso hacia atrás mientras la estructura recorría pronunciadas caídas y giros. Los trenes alcanzaban velocidades cercanas a 80 millas por hora, aproximadamente 129 kilómetros por hora, durante un recorrido de alrededor de dos minutos.

Ese diseño convirtió a X2 en una atracción especialmente popular entre aficionados de todo el mundo, quienes viajaban hasta Magic Mountain para experimentar uno de los recorridos más extremos dentro del catálogo de Six Flags.

La empresa reconoció precisamente la importancia que X2 llegó a tener dentro de la comunidad de aficionados a las montañas rusas y agradeció tanto a los visitantes como a los trabajadores que operaron y dieron mantenimiento a la atracción durante todos estos años.

Mujer permanece en coma tras haber subido a X2

Entre los casos recientes se encuentra el de Naomi Greer-Wilkinson, de 26 años, cuya familia sostiene en una demanda que sufrió una lesión cerebral grave después de utilizar X2. De acuerdo con la información presentada por CNN, la joven permanece en coma mientras sus familiares emprendieron acciones legales contra Six Flags.

Sus padres reaccionaron ante la noticia del cierre permanente: “Esto llega con mucho retraso”, dijeron los padres de Greer-Wilkinson a CNN.

“Six Flags sabía desde hace años que X2 estaba poniendo a las personas en grave riesgo y, aun así, decidió seguir poniendo sus vidas en juego. Esto debió haber ocurrido mucho antes de la lesión cerebral de Naomi, pero nos alegra saber que finalmente ninguna otra hija o hermana volverá a resultar herida en esta atracción”.

Las acusaciones corresponden a la postura de la familia dentro del conflicto legal y no equivalen a una determinación judicial sobre responsabilidad.

Otra pasajera tuvo que aprender nuevamente a caminar y hablar

Otro caso que ha recibido amplia atención es el de Pamela Guillen, quien perdió el conocimiento después de bajar de la montaña rusa y posteriormente requirió una intervención médica de emergencia.

Guillen contó a CNN que, tras lo sucedido, tuvo que volver a aprender diferentes actividades, entre ellas caminar y hablar. También ha señalado que continúa enfrentando dolores de cabeza, fatiga y otros problemas después de la lesión.

Después de conocer la decisión de cerrar definitivamente X2, expresó:

“Me alivia saber que X2 cerrará definitivamente”, dijo a CNN el martes. “Nunca debí haber resultado herida, y tampoco debieron resultar heridas las demás personas. … También espero que Six Flags implemente mejores medidas de seguridad e inspección en todos sus parques y atracciones”.

Familia llevaba años buscando el cierre de la montaña rusa

La controversia también incluye el caso de Christopher Hawley, un joven de 22 años que murió después de haber utilizado X2 cuatro años atrás.

De acuerdo con información revisada por CNN, un reporte forense determinó que murió debido a un traumatismo craneal contundente relacionado con un accidente en una atracción de parque. Six Flags sostuvo en documentos judiciales que X2 era sometida a inspecciones diarias y que un pasajero utilizando la atracción de manera normal no debía sufrir una lesión cerebral traumática.

La madre del joven consideró que la decisión llegó demasiado tarde:

“Esta atracción debió haber sido cerrada mucho antes de que nuestro hijo Christopher resultara herido y, desde luego, debió haber sido cerrada después de su muerte”, dijo la madre de Hawley, Anne Hawley. “En cambio, tuvieron que pasar más de cuatro años y decenas de pasajeros más resultaron heridos para que Six Flags hiciera lo correcto”.