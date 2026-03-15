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Lucha

Soberano Jr. pone fin a los rumores y aparece con el CMLL en el Vive Latino 2026

Soberano Jr. en la función del Vive Latino 2026 | Mario Manterola
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:33 - 14 marzo 2026
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El mexicano sigue 100% comprometido con el CMLL

Luego de días de especulación sobre su futuro, Soberano Jr. terminó con los rumores y reapareció públicamente junto al Consejo Mundial de Lucha Libre durante su participación en el Vive Latino 2026, donde enfrentó a Templario.

El luchador se presentó como parte del espectáculo de lucha libre que la empresa mexicana llevó al reconocido festival de música, confirmando así que sigue formando parte del roster del CMLL.

Soberano Jr. reaparece con el CMLL en el Vive Latino

Durante la activación del CMLL dentro del festival, Soberano Jr. formó parte de los luchadores que representaron a la empresa ante los miles de asistentes que se dieron cita en el evento realizado en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Soberano Jr. y Templario en el Vive Latino 2026 | Mario Manterola

Su presencia llamó la atención debido a los rumores que habían surgido recientemente sobre su posible salida de la empresa o incluso un cambio de aires dentro de la lucha libre mexicana.

Soberano Jr. y Templario en el Vive Latino 2026 | Mario Manterola

El luchador termina con la especulación sobre su futuro

En los últimos días, diversas versiones señalaban que el luchador podría estar evaluando nuevas oportunidades fuera del CMLL, lo que generó debate entre los aficionados.

Sin embargo, su participación en el Vive Latino 2026 dejó claro que, al menos por ahora, Soberano Jr. sigue ligado al Consejo Mundial de Lucha Libre, disipando así las dudas sobre su futuro inmediato dentro de la compañía.

Soberano Jr. y Templario en el Vive Latino 2026 | Mario Manterola

El evento también sirvió como una vitrina para que el CMLL mostrara su estilo de lucha libre ante un público distinto al habitual, mezclando música y lucha libre en uno de los festivales más importantes de México

Soberano Jr. y Templario en la función del Vive Latino 2026 | Mario Manterola
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