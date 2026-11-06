La plataforma confirmó Other Worlds: A Stranger Things Adventure, una precuela ambientada en 1955 que presentará nuevos protagonistas y villanos

Cuando parecía que la historia de Stranger Things había llegado a su final, Netflix sorprendió a los seguidores de la serie con el anuncio de una nueva producción que llegará en 2028. Se trata de Other Worlds: A Stranger Things Adventure, una precuela de acción real que explorará acontecimientos ocurridos décadas antes de las aventuras de Eleven, Mike, Will y sus amigos, pero que conservará el misterio y los elementos sobrenaturales que convirtieron a la franquicia en un fenómeno mundial.

La noticia fue revelada este viernes, durante el Stranger Things Day, celebración que recuerda la desaparición de Will Byers en la historia original, ocurrida el 6 de noviembre de 1983. Como parte del anuncio, Netflix compartió un primer adelanto que confirmó que la nueva serie estará ambientada en 1955, en Marion, Nevada, un escenario muy distinto al pueblo de Hawkins, Indiana, donde comenzó la historia que conquistó a millones de espectadores.

Netflix anunció una nueva precuela de Stranger Things para 2028 / Especial

Aunque todavía faltan dos años para su estreno, la producción ya cuenta con un equipo creativo confirmado, encabezado por los hermanos Matt y Ross Duffer, responsables de la serie original. La intención es presentar una aventura independiente, con nuevos personajes y amenazas, mientras se profundiza en una etapa del universo de Stranger Things que hasta ahora no había sido explorada en televisión.

¿De qué tratará Other Worlds, la nueva precuela de Stranger Things?

A diferencia de la historia original, que se desarrolla principalmente durante la década de 1980, Other Worlds viajará hasta los años cincuenta para presentar acontecimientos anteriores a los sucesos sobrenaturales que marcaron la vida de los habitantes de Hawkins.

El primer adelanto sitúa la acción en Marion, Nevada, en 1955, un lugar que podría tener relación con algunos de los misterios relacionados con el origen de los poderes de Henry Creel, personaje que posteriormente se convierte en Vecna, uno de los principales antagonistas de la franquicia.

Los hermanos Duffer regresarán como creadores y productores ejecutivos / Especial

La historia también ocurrirá antes de los acontecimientos presentados en la obra teatral Stranger Things: The First Shadow, que explora la juventud de Henry Creel y su llegada a Hawkins en 1959. Esta diferencia temporal permitirá abordar una etapa anterior a la transformación del personaje y ampliar el contexto de los fenómenos sobrenaturales que aparecen en la serie.

Sin embargo, Netflix todavía no ha revelado la trama completa ni ha confirmado qué relación tendrán los nuevos personajes con Henry Creel. Por ahora, lo que se sabe es que la producción contará con una historia propia, nuevos héroes, antagonistas y elementos mitológicos.

5 La precuela explorará nuevos misterios del universo de Stranger Things / Especial

¿Quiénes estarán detrás de la nueva serie de Stranger Things?

La nueva producción estará desarrollada por Matt y Ross Duffer junto con Kate Trefry, guionista que ha trabajado en Stranger Things desde sus primeras temporadas y que también escribió la obra teatral The First Shadow.

En esta ocasión, Trefry asumirá el puesto de showrunner, por lo que será una de las principales responsables de supervisar el desarrollo creativo y narrativo de la precuela. También participará como productora ejecutiva junto con los hermanos Duffer.

Otro de los nombres destacados es el cineasta Joe Wright, reconocido por películas como Orgullo y prejuicio, Expiación, deseo y pecado y Las horas más oscuras. El director estará a cargo de los primeros tres episodios y también tendrá funciones como productor ejecutivo.

El equipo incluye además a Shawn Levy, Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling y Pavlina Hatoupis. La filmación se realizará en Nuevo México, aunque todavía no se ha anunciado cuándo comenzarán las grabaciones ni quiénes integrarán el elenco.

¿Regresarán Eleven, Will y Vecna en Other Worlds?

Una de las principales dudas de los seguidores es si Millie Bobby Brown, Noah Schnapp u otros integrantes del elenco original tendrán alguna participación en la precuela. Hasta ahora, Netflix no ha confirmado el regreso de los actores ni de sus personajes, por lo que cualquier aparición especial permanece en el terreno de la especulación.

Además, debido a que la historia estará ambientada en 1955, varias décadas antes de los acontecimientos de la serie original, la producción se concentrará en una generación diferente de protagonistas.