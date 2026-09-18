La Secretaría de la Defensa Nacional informó que cuatro drones han sido inhabilitados en territorio mexicano / Gemini

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los artefactos fueron inhabilitados del lado mexicano y eran utilizados para vigilar rutas de tráfico de personas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que hasta el momento cuatro drones han sido inhabilitados en territorio mexicano como parte de la operación “Águila Alta”, realizada en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este viernes 18 de septiembre en Irapuato, Guanajuato, el titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que los cuatro artefactos fueron inhabilitados del lado mexicano.

¿Para qué utilizaban los drones?

De acuerdo con el secretario de Defensa, los drones no contaban con armas ni artefactos explosivos. Se trata de equipos comerciales que eran utilizados para vigilar las rutas empleadas por traficantes de personas.

Los drones eran utilizados para vigilar rutas relacionadas con el tráfico ilegal de personas en la frontera México-Estados Unidos / Presidencia

Trevilla Trejo señaló que, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han inhabilitado ningún dron durante el desarrollo de la operación.

"Ellos (las autoridades de Estados Unidos) no han inhibido ningún dron en lo que va del tiempo este en que se está realizando la operación Águila Alta", dijo.

Operación comenzó el 7 de septiembre

El titular de la Sedena detalló que la operación “Águila Alta” comenzó el pasado 7 de septiembre y está programada para concluir el próximo 21 de septiembre.

Respecto a uno de los drones cuya inhibición fue reportada por la Sedena durante la noche del jueves, Trevilla explicó que las autoridades estadounidenses lo detectaron cuando se encontraba en su territorio.

"lo inhibieron y regresó a territorio mexicano".

Una vez que el artefacto volvió a México, las autoridades de ambos países se coordinaron para lograr que descendiera y detener al operador.

La operación “Águila Alta” comenzó el 7 de septiembre y está programada para concluir el 21 de septiembre / Gemini

"Nos coordinamos, nos dieron la información, en territorio mexicano se logró que descendiera y se detuvo al operador", expresó.

El secretario de Defensa agregó que el detenido estaría relacionado con el cruce ilegal de migrantes.

"Y en efecto es una persona que se dedica al cruce de migrantes de manera ilegal", detalló.

También reportan disminución de narcotúneles

Durante la conferencia, Trevilla Trejo también habló sobre los narcotúneles que continúan siendo utilizados en la frontera entre México y Estados Unidos.

Autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen coordinación para detectar e inhabilitar drones en la zona fronteriza / AP

El funcionario aseguró que este tipo de hallazgos han disminuido y destacó que existe una coordinación estrecha entre las autoridades de ambos países.