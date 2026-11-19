¿Te limpias correctamente después de ir al baño? El mensaje del Gobierno de CDMX que causó polémica

El organismo cuestionó los estereotipos que relacionan la higiene íntima con la orientación sexual./ Pixabay

Una campaña del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones cuestiona los prejuicios que llevan a algunos hombres a relacionar la limpieza íntima con su orientación sexual

Una pregunta poco convencional colocó al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México en el centro de una conversación en redes sociales. A través de una campaña sobre el cuidado personal, la dependencia puso sobre la mesa un tema que pocas veces se discute abiertamente: los prejuicios que existen alrededor de la higiene íntima masculina.

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La publicación, encabezada por la frase “¿Te da miedo limpiarte el an*o qué?”, forma parte de una iniciativa identificada con la etiqueta #NosLateEscucharte, mediante la cual el organismo busca cuestionar ciertas ideas sobre lo que socialmente se espera de los hombres y cómo estas pueden afectar su relación con el cuerpo.

¿Qué tiene que ver la higiene íntima con la masculinidad?

El planteamiento del IAPA parte de una situación que puede parecer extraña, pero que refleja la influencia de los estereotipos de género. Algunos hombres llegan a considerar que tocar o limpiar determinadas zonas de su cuerpo podría poner en duda su heterosexualidad, una creencia que no tiene fundamento y que puede provocar rechazo hacia prácticas básicas de aseo.

Detrás de estas conductas también existe una presión social que comienza desde edades tempranas, cuando ciertos comportamientos son señalados como inapropiados para los varones. El temor a recibir críticas, ser objeto de burlas o mostrar debilidad puede llevarlos a limitar sus hábitos de autocuidado y a evitar conversaciones relacionadas con su salud.

El IAPA recordó que la limpieza personal no tiene relación con la masculinidad./ X

IAPA llama a dejar atrás los prejuicios sobre el cuidado del cuerpo

Para combatir estas creencias, la institución compartió un mensaje contundente: “La higiene es autocuidado, no una prueba de heterosexualidad”. Con esta afirmación, el organismo recuerda que mantener limpio el cuerpo responde a una necesidad personal y de salud, sin que ello determine la identidad o las preferencias sexuales de nadie.

La campaña también aborda otras consecuencias de los modelos tradicionales de masculinidad, como la dificultad para expresar sentimientos o reconocer situaciones de vulnerabilidad. El IAPA plantea que cuestionar estas conductas aprendidas puede ayudar a construir una relación más saludable con el propio cuerpo, sin necesidad de cumplir expectativas impuestas por otras personas.