La llegada del Campeonato FIA de Fórmula 2 a México en 2027 abre una posibilidad muy especial para Rafael Villagómez: competir por primera vez en la categoría ante su público.

Una campaña 2027 podría marcar un nuevo capítulo en la trayectoria de Rafael en la Fórmula 2, la antesala de la Fórmula 1 y el último escalón de la pirámide internacional de monoplazas de la FIA. Y esta vez con un ingrediente diferente: México.

La llegada de la Fórmula 2 al país como parte de la programación del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, abriría la puerta para que Villagómez dispute una carrera en casa, frente a la afición mexicana en uno de los fines de semana de automovilismo más importantes del año.

Esta posibilidad llega después de dos temporadas en las que el piloto nacido en León, Guanajuato, ha consolidado su progresión dentro de una de las categorías más competitivas del automovilismo internacional.

En 2025, Villagómez dio un importante paso adelante, consiguiendo dos podios, en Barcelona y Qatar, además de sumar varios resultados dentro del top 10 a lo largo de la temporada.

Rafael Villagómez, piloto mexicano de Fórmula 2 | vanamersfoortracing.nl

Rafael, miembro de Escudería Telmex. ha vuelto a demostrar su progresión en 2026, con tres podios en un periodo de cuatro carreras durante el verano europeo, entre ellos un segundo lugar en la carrera feature de Silverstone, después de haber sido tercero en la carrera sprint. De hecho, ha sido uno de muy pocos pilotos que han conseguido subir al podio en las dos carreras de un mismo fin de semana.

Los resultados reflejan tanto su evolución como piloto como el trabajo desarrollado junto a Van Amersfoort Racing, equipo con el que mantiene una relación en diferentes categorías desde hace ya seis temporadas.

La continuidad con Van Amersfoort Racing sería una de las claves de una próxima campaña en la que, con un coche actuaizado para toda la parrilla de la Fórmula 2, podría capitalizar esa experiencia y la velocidad demostradas en busca de resultados cada vez más consistentes.

Rafael Villagómez en el podio en Qatar en la Temporada 2025 de la Fórmula 2 | AFP