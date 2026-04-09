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Tito Fuentes es hospitalizado de nueva cuenta: ¿Cuál es su estado de salud actual?

Hasta que se recupere un poco más es como podrá volver a la banda que lo vio crecer / IG: @titof
Jorge Reyes
Jorge Reyes 19:49 - 08 abril 2026
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El guitarrista de Molotov continúa su proceso de recuperación tras complicaciones derivadas de sus adicciones

El músico Tito Fuentes, integrante de Molotov, volvió al hospital para someterse a una nueva cirugía reconstructiva en el rostro, como parte de las complicaciones de salud que ha enfrentado en los últimos años.

La intervención se realizó recientemente y, de acuerdo con su compañero Micky Huidobro, el guitarrista se encuentra estable tras el procedimiento.

El músico se someterá a una nueva cirugía reconstructiva en el rostro / IG: @titof

Un proceso largo de recuperación

Durante una entrevista en Sale el Sol, Huidobro explicó que la operación ocurrió hace dos semanas y forma parte de un tratamiento que busca dejar a Tito completamente recuperado.

“Recién lo acaban de intervenir, la última vez hace dos semanas. Una de las mandas del doctor es dejarlo listo para este año”, comentó el bajista y vocalista.

El músico también destacó la fortaleza de su compañero en este proceso, el cual inició desde 2020.

“Tener las agallas de enfrentarlo y de hablar así entre la prensa, de hablar así en las escuelas y asumirse como lo que terminó siendo, un enfermo, ahora lo veo fuerte”, destacó Huidobro.
Sus problemas de salud se originan por sus adicciones a las drogas / IG: @titof

Las secuelas de las adicciones

Tito Fuentes ha hablado abiertamente sobre su lucha contra las drogas, las cuales le provocaron daños severos en el tabique nasal y complicaciones médicas importantes.

Entre los episodios más delicados, el guitarrista llegó a estar en coma inducido y ha pasado por múltiples cirugías debido a infecciones faciales.

El daño provocado por sustancias inhaladas puede afectar gravemente la estructura nasal, ya que deteriora los vasos sanguíneos y provoca la muerte del cartílago, lo que puede derivar en deformaciones y la necesidad de reconstrucciones quirúrgicas.

Hasta el momento, Tito no podrá regresar a Molotov por sus problemas de salud y debe recuperarse al 100 / Especial

Aún no regresa a Molotov

Aunque su evolución ha sido positiva, su regreso a los escenarios con Molotov todavía no tiene fecha. Micky Huidobro dejó claro que Tito debe seguir enfocado en su recuperación antes de pensar en volver a la banda.

"Ahí va, recién lo acaban de intervenir, la última vez, hace dos semanas; bien, Tito muy bien, va a estar bien, es fuerte. No, yo creo que todavía le falta mucho tiempo de rehabilitación, esto no es una cosa de un día para otro".

Su entorno cercano confía en que este año pueda quedar completamente recuperado, aunque su regreso a los escenarios dependerá de su evolución.

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