Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu desatan furor en México durante la premiere de ‘Digger’

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en México durante la premiere de ‘Digger’. / Georgina Sánchez

El actor de Hollywood y el cineasta mexicano se reencontraron con el público nacional durante la presentación de su esperada colaboración

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu acapararon las miradas este viernes 25 de septiembre durante su visita a México para presentar ‘Digger’, película que marca la primera colaboración entre la estrella de Hollywood y el reconocido director mexicano.

La dupla llegó a Parque Toreo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, para participar en una “orange carpet” que reunió a seguidores, invitados y medios de comunicación. La expectativa era doble: ver de cerca al protagonista de Misión: Imposible y recibir en casa a Iñárritu, uno de los cineastas mexicanos con mayor reconocimiento internacional.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu se encuentran en México por la premiere de ‘Digger’. / Georgina Sánchez

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en México

Desde antes del inicio del evento, seguidores comenzaron a reunirse en el lugar para intentar conseguir una fotografía o un autógrafo de los protagonistas de la noche.

La actividad estaba programada alrededor de las 16:00 horas en el tercer piso de Parque Toreo, donde fue instalada la alfombra para recibir tanto a Cruise como a González Iñárritu.

Tom Cruise durante la premiere de ‘Digger’. / Georgina Sánchez

Durante su paso por el evento, Tom Cruise volvió a demostrar su cercanía con el público mexicano al detenerse para saludar, tomarse fotografías y firmar objetos de algunos asistentes.

Por su parte, la presencia de Alejandro González Iñárritu tuvo un significado especial al tratarse de la presentación en México de uno de sus nuevos proyectos internacionales, esta vez acompañado por una de las figuras más reconocidas del cine de Hollywood.

Tom Cruise con fans en México durante la premiere de ‘Digger’. / Georgina Sánchez

‘Digger’ une por primera vez a Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

La atención alrededor de la premiere no solamente estuvo relacionada con la presencia de ambas celebridades. ‘Digger’ representa la primera película que reúne a Cruise bajo la dirección de Iñárritu, una colaboración que generó expectativa desde que se dio a conocer el proyecto.

La cinta también cuenta con un reparto internacional en el que participan Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Riz Ahmed, mientras que la fotografía corre a cargo del también mexicano Emmanuel “Chivo” Lubezki.

‘Digger’ llegará oficialmente a los cines de México el 1 de octubre.