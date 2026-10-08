Tren al AIFA sube de precio: estas serán las nuevas tarifas desde este 10 de octubre

Los pasajeros pagarán entre 11.50 y 110 pesos, dependiendo de la distancia recorrida / Especial

El Tren Suburbano que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles dejará atrás su tarifa promocional

Viajar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en transporte público será más caro a partir del sábado 10 de octubre de 2026, fecha en la que entrará en vigor un nuevo esquema de tarifas para el Tren Suburbano Buenavista-AIFA. El cambio pondrá fin al precio promocional que se había mantenido desde el inicio de operaciones del ramal y afectará principalmente a quienes realizan el recorrido completo desde la Ciudad de México hasta la terminal aérea.

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El incremento más importante será para los pasajeros que viajen desde Buenavista hasta el AIFA, quienes pasarán de pagar 45 pesos a 110 pesos por viaje sencillo, lo que representa un aumento de 144.4%. Sin embargo, es importante aclarar que esta tarifa no será aplicada de manera general a todos los usuarios, pues el nuevo sistema contempla diferentes precios dependiendo de la cantidad de kilómetros recorridos y de las estaciones de origen y destino.

Los nuevos costos entran en vigor desde este 10 de octubre / Especial

¿Cuánto costará viajar en el Tren al AIFA desde el 10 de octubre?

Con la conclusión de la tarifa promocional, el Tren Suburbano al AIFA comenzará a utilizar un esquema de cobro basado en la distancia recorrida. Esto significa que los usuarios que realicen trayectos cortos continuarán pagando cantidades menores, mientras que quienes utilicen recorridos más largos deberán cubrir una tarifa superior, especialmente si su viaje comienza o termina en el aeropuerto.

De acuerdo con la información difundida, las nuevas tarifas estarán divididas en cuatro rangos, que van desde los 11.50 pesos hasta los 110 pesos, por lo que será importante identificar la estación desde la que se aborda el tren antes de calcular el costo del traslado.

Distancia o tipo de recorrido Nueva tarifa Hasta 12.89 kilómetros $11.50 De 12.90 a 25.59 kilómetros $26.50 De 25.60 a 37.60 kilómetros $40.00 Recorridos más largos con origen o destino en el AIFA $110.00

Es importante señalar que no todos los viajes hacia el AIFA tendrán un costo de 110 pesos. El monto dependerá del recorrido realizado, de modo que los pasajeros que utilicen estaciones más cercanas podrían pagar menos que aquellos que aborden desde Buenavista.

El incremento más importante será para los pasajeros que viajen desde Buenavista hasta el AIFA / Especial

¿Cuánto aumentará el Tren al AIFA desde Buenavista?

Los usuarios que utilicen el servicio para trasladarse desde Buenavista, en la Ciudad de México, hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, serán quienes enfrenten uno de los incrementos más notorios. Actualmente, gracias a la tarifa promocional, el viaje sencillo tiene un costo de 45 pesos, mientras que un recorrido de ida y vuelta representa un gasto total de 90 pesos.

A partir del 10 de octubre de 2026, el mismo trayecto tendrá un precio de 110 pesos por viaje sencillo, mientras que los pasajeros que necesiten regresar a Buenavista deberán desembolsar 220 pesos por un viaje redondo. Esto significa que cada traslado sencillo será 65 pesos más caro que con el esquema promocional.

En términos porcentuales, el aumento será de 144.4%, una diferencia considerable para quienes utilizan este medio de transporte con frecuencia, especialmente trabajadores, viajeros y personas que deben trasladarse de manera recurrente hacia las instalaciones del aeropuerto.

El Tren Suburbano al AIFA comenzará a utilizar un esquema de cobro basado en la distancia recorrida / Especial

¿Cuánto más gastarás al mes con las nuevas tarifas?

El cambio también tendrá un impacto en el presupuesto de quienes acostumbran utilizar el Tren al AIFA varias veces al mes. Por ejemplo, una persona que realiza un viaje redondo cada semana actualmente destina aproximadamente 360 pesos mensuales, considerando cuatro traslados de ida y vuelta con la tarifa promocional.

Con los nuevos precios, ese mismo usuario tendrá que pagar 880 pesos al mes, lo que representa 520 pesos adicionales por realizar exactamente los mismos recorridos. La diferencia será todavía mayor para quienes necesiten utilizar el servicio más de una vez por semana.

No obstante, el impacto económico será distinto para cada pasajero, ya que aquellos que únicamente recorran distancias cortas o utilicen estaciones intermedias podrían mantener la tarifa de 11.50 pesos o pagar alguno de los nuevos montos de 26.50 y 40 pesos.

¿Por qué aumentará el precio del Tren al AIFA?

El ajuste se debe a la conclusión del periodo de tarifa promocional implementado desde la puesta en operación del ramal ferroviario hacia el aeropuerto. Durante esta etapa, el servicio permitió viajar al AIFA desde cualquier estación por 45 pesos, independientemente de la distancia recorrida, mientras que los desplazamientos entre estaciones intermedias tenían un costo de 11.50 pesos.

Con la entrada en vigor del nuevo esquema, el cobro dejará de funcionar mediante un precio promocional uniforme para los viajes al aeropuerto y comenzará a diferenciarse según los kilómetros recorridos. De esta manera, los usuarios que realicen desplazamientos de mayor distancia pagarán una cantidad superior a la de quienes solamente utilicen una parte del recorrido.

El cambio resulta especialmente relevante porque el Tren Suburbano Buenavista-AIFA representa una alternativa de transporte público para conectar la capital del país con la terminal aérea ubicada en el Estado de México. Por ello, conocer los nuevos precios permitirá a los pasajeros calcular con mayor precisión cuánto deberán destinar a sus traslados.

¿Todos los pasajeros del Tren Suburbano pagarán 110 pesos?

No. Uno de los puntos más importantes del nuevo esquema es que la tarifa de 110 pesos no será obligatoria para todos los pasajeros, ni siquiera para todos aquellos que tengan como destino el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Los precios estarán determinados por la distancia recorrida y, de acuerdo con los rangos anunciados, existirán viajes con costos de 11.50, 26.50 y 40 pesos, además de la tarifa máxima de 110 pesos correspondiente a los recorridos más largos con origen o destino en el AIFA.