Las tres palabras con las que Gisele Bündchen terminó su matrimonio con Tom Brady

La modelo habría puesto fin a su relación con la leyenda de la NFL tras años de diferencias por su carrera deportiva y la falta de tiempo para su familia

El matrimonio de Gisele Bündchen y Tom Brady llegó a su fin en octubre de 2022, después de 13 años juntos. Aunque la decisión estuvo marcada por diversas diferencias personales, un nuevo libro sobre la vida del exquarterback revela las tres palabras con las que la modelo habría dejado claro que su relación ya no tenía futuro: “No somos compatibles”.

De acuerdo con Brady: An American Story and the Price of Greatness, escrito por Lars Anderson y cuyo contenido fue adelantado por el Daily Mail, la separación estuvo relacionada con las prioridades de la pareja. Mientras Brady buscaba prolongar su histórica carrera en la NFL, Bündchen deseaba que el exjugador dedicara más tiempo a su familia.

Gisele Bündchen ya quería que Tom Brady se retirara de la NFL

Según el libro, las diferencias entre ambos comenzaron a hacerse evidentes años antes de su divorcio. Uno de los episodios ocurrió después del Super Bowl LI, en 2017, cuando los New England Patriots vencieron a los Atlanta Falcons y Brady conquistó su quinto anillo de campeón.

Bündchen habría aprovechado la celebración para plantearle al quarterback la posibilidad de retirarse. “¿No sería este el momento perfecto para retirarte?”, le habría preguntado, según el relato de Anderson. Sin embargo, Brady no tenía intenciones de abandonar los emparrillados en ese momento.

Semanas después, durante unas vacaciones con Jay Feely, excompañero del mariscal de campo en Michigan, la modelo habría insistido en que su esposo considerara el retiro. Feely recordó en una entrevista con Sports Illustrated que Bündchen quería que hablara con Brady para convencerlo de dar ese paso por su familia.

“Juega todo el tiempo que quieras”, habría sido, en cambio, el consejo que Feely le dio al entonces jugador de los Patriots.

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La carrera de Tom Brady, una de las razones de su divorcio

Las diferencias continuaron en los años posteriores. Según Anderson, después de que New England perdió el Super Bowl LII ante los Philadelphia Eagles en 2018, Bündchen le escribió una carta a Brady en la que le expresó la necesidad de que estuviera más presente en casa y participara más en la crianza de sus hijos.

La modelo también quería tener tiempo para descansar y desarrollar su propia carrera profesional. De acuerdo con el autor, el estilo de vida del quarterback, marcado por los entrenamientos, la disciplina y las exigencias de la NFL, se convirtió en una fuente constante de tensión.

Brady anunció su retiro en febrero de 2022, pero apenas 40 días después dio marcha atrás y confirmó que regresaría para disputar otra temporada con los Tampa Bay Buccaneers. La decisión habría afectado profundamente a Bündchen, quien se trasladó brevemente a Costa Rica mientras atravesaban una crisis matrimonial.

Finalmente, el 28 de octubre de 2022, ambos anunciaron su divorcio tras 13 años de matrimonio. La expareja señaló que su prioridad sería el bienestar de sus hijos, Benjamin y Vivian.

“Nos hemos distanciado y, aunque por supuesto es difícil pasar por algo así, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo le deseo lo mejor a Tom siempre”, escribió Bündchen en sus redes sociales.