¿Tu hijo te dijo ‘six seven’ y te quedaste en blanco? Diccionario para entender a la generación Alfa

¿‘Farmear aura’? Esta y otras expresiones forman parte del lenguaje digital que utilizan niños y adolescentes de la generación Alfa / Gemini

Entre ‘shippear’, ‘tirar factos’ y ‘farmear aura’, las nuevas expresiones utilizadas por niños y adolescentes pueden resultar difíciles de entender para los adultos; conoce el significado de las palabras más populares

Si alguna vez entraste a Instagram y encontraste tu feed lleno de memes sobre ‘farmear aura’, probablemente también te hayas topado con otras palabras o frases cuyo significado desconoces. En esos casos, una búsqueda en Google puede convertirse en la mejor herramienta para descifrar lo que quiere decir la chaviza.

El lenguaje de la generación Alfa cambia constantemente gracias a las tendencias, memes y códigos que circulan en redes sociales / Especial

Pero las redes sociales no son el único lugar donde aparece este nuevo lenguaje. Las conversaciones con adolescentes también pueden estar llenas de expresiones poco conocidas para los adultos, e incluso de palabras cuyo significado original cambia dependiendo de cómo las utiliza la generación Alfa.

Para facilitar esta comunicación entre padres e hijos, existe el primer Diccionario para Padres en idioma español, una herramienta que reúne y explica parte de la jerga utilizada por niños y adolescentes de América Latina y España.

“El Diccionario para Padres es aplicable a muchos países de habla hispana porque gran parte de este nuevo lenguaje ya es global, y se utiliza en comunidades digitales que comparten niños y adolescentes de todo el mundo”.

Explica Jorge Álvarez, director ejecutivo (CEO) de SaveFamily en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

‘Flexear’, ‘estar chetado’ y ‘farmear aura’ son expresiones que forman parte de la jerga utilizada por adolescentes y jóvenes / Especial

De acuerdo con Álvarez, uno de los objetivos de este diccionario es ayudar a las familias a comprender el nuevo lenguaje digital, el cual cambia rápidamente dentro de la generación alfa, integrada por las personas que nacieron entre los años 2010 y 2025.

El lenguaje que utilizan los niños y adolescentes no permanece estático. Las expresiones, tendencias y códigos de comunicación pueden modificarse constantemente debido a los memes que se popularizan y a los influencers que incorporan determinadas palabras a sus contenidos.

“La jerga también puede servir para diferenciarse de los adultos y marcar cierta independencia. En algunos casos puede funcionar como una forma de hablar sin que los mayores entiendan completamente lo que dicen, aunque no consideramos que ese sea siempre el objetivo principal”, agrega Álvarez.

¿Qué significan las palabras que utiliza la generación Alfa?

Quizá algunas de estas expresiones ya formen parte de las conversaciones que escuchas a diario, mientras que otras podrían aparecer próximamente en el vocabulario de niños y adolescentes.

Si quieres estar en onda y comprender qué quieren decir, este es el significado de algunas de las palabras y frases más utilizadas:

Bro : Tiene su origen en la palabra inglesa ‘brother’ y se utiliza para referirse a un amigo o cuate.

Cringe : Es una palabra tomada del inglés que significa ‘avergonzarse’. Se emplea para describir situaciones, lugares o personas que provocan incomodidad. Una forma de entenderlo es imaginar una broma que alguien cuenta en una reunión y ante la que nadie se ríe.

NPC : El término procede de los videojuegos y corresponde a las siglas en inglés de ‘Non-Playable Character’, que significa ‘personaje no jugable’. Dentro del contexto de la generación alfa, se utiliza para señalar que alguien no tiene personalidad.

Ghostear : Proviene del inglés y hace referencia a ‘desaparecer’, específicamente cuando una persona deja de responder mensajes o llamadas. Se utiliza principalmente en situaciones románticas, como cuando alguien con quien comenzabas a relacionarte desaparece de repente y deja de tener presencia digital para ti.

Shippear : Surge del término inglés ‘shipping’, abreviatura de ‘relationship’, es decir, ‘relación’. Se utiliza para expresar que dos personas deberían tener un noviazgo.

Delulu : Procede de ‘delusional’, palabra que significa ‘delirante’. Se utiliza para hablar de personas que viven inmersas en su propia fantasía.

Aura: Hace referencia al carisma o al prestigio social que tiene una persona.

‘Shippear’, ‘delulu’ y ‘tirar factos’ son algunas de las palabras que pueden resultar desconocidas para los adultos / Gemini

Farmear aura : Esta expresión se utiliza cuando alguien intenta conseguir popularidad o mejorar su reputación dentro de un grupo.

Prime : Se utiliza para señalar que una persona atraviesa su mejor momento. Tiene un significado parecido al de ‘glow up’.

Factos : En redes sociales se hizo popular la expresión ‘tirar factos’. La palabra procede del inglés ‘facts’ y sirve para indicar que se van a decir verdades o que alguien tiene la razón.

Mood : Se emplea cuando una persona se siente identificada con una determinada situación.

POV : Se traduce como ‘punto de vista’ y suele utilizarse para presentar o introducir una situación.

Flop : En inglés significa ‘fracaso’ y, en redes sociales, se utiliza cuando una publicación no consiguió likes o comentarios.

Petardo: Se emplea para decir que alguien tiene éxito.

God : Aunque en inglés significa ‘Dios’, actualmente también se utiliza para señalar que una persona es extraordinariamente buena.

Cine : Sirve para describir una situación, persona o historia como algo increíble. De esta expresión también surgieron memes con la frase: “¡Es cine!” y la imagen de una persona fumando un cigarro.

Skibidi : El término proviene de la serie animada de YouTube ‘Skibidi Toilet’, en la que aparecen cabezas humanas dentro de inodoros. Se utiliza para decir que algo es ‘cool’.

Six Seven : No tiene un significado literal específico, sino que funciona como un código utilizado para bromear o saludar. Su origen está en la canción ‘Doot doot (6 7)’ del rapero Skrilla y suele acompañarse de un movimiento de manos que simula un compás. Algunos jóvenes también lo utilizan para decir que algo está ‘más o menos’. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum hizo el six seven en mayo, cuando entregó becas a estudiantes.

Random : Significa aleatorio y se utiliza para describir cuando una situación o una persona aparece de manera inesperada o cuando algo carece de sentido.

Funa: Dentro del entorno digital, esta palabra se utiliza cuando alguien expone o denuncia a otra persona. También puede emplearse como sinónimo de ‘cancelar’.