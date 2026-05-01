​"¡Tú vendiste el partido!": Pablo Barrera revela el caos y las acusaciones en el vestidor de Cruz Azul tras la final de 2013

Pablo Barrera, titular en aquel encuentro, reveló en una entrevista reciente la intensidad de los reclamos y la desconfianza que dinamitaron el vestidor celeste tras perder el título ante el América.

​El reclamo de Teófilo Gutiérrez

​Barrera detalló cómo la frustración por la derrota escaló rápidamente a acusaciones directas de falta de integridad. Según el relato del exjugador, el delantero colombiano Teófilo Gutiérrez no se guardó nada y encaró a su entrenador.

​"En el transcurso del partido, al final... bueno, en el rato del partido estábamos en la banca y le empieza a gritar a Memo: '¡Eh, hijo de p..., tú vendiste el partido! Por tu culpa estamos perdiendo'”, confesó Barrera.

​La escena, descrita como caótica, mostró a un plantel quebrado: "Yo dije: 'Ver.., se va a voltear Memo y lo va a p...'. Neta, sí le gritaba así".

Pablo Barrera en un partido de Mundial de Clubes con Cruz Azul | MEXSPORT

​El adiós definitivo de 'Teo'

​La tensión no se limitó a las acusaciones de corrupción deportiva. Barrera recordó que Gutiérrez, visiblemente afectado y molesto con el desenlace del juego, sentenció su salida de la institución en ese mismo instante.

​"Le gritaba así y decía: '¡Yo no regreso! ¡No regreso más a Cruz Azul!'. Yo lo tenía como a un ladito y le decía: '¡Teo, tranquilo!'. '¡No, no, que se vaya a la v..., esto no se vale, el partido era de nosotros!', decía el güey así, volteando banderas", relató Barrera.

​El factor Selección Mexicana

​Además del conflicto interno, Barrera reveló un detalle que añadía presión extra a ese partido: el futuro de la dirección técnica del Tricolor. Según el jugador, el entonces técnico celeste, Guillermo Vázquez, les había compartido que ganar el título era la llave para llegar a la Selección Nacional de cara al Mundial de Brasil 2014.

​"Memo nos había dicho que le habían comentado que quien ganara ese partido, el que fuera campeón, se iba a la Selección. Y nos dijo: 'A ver los mexicanos, yo me los llevo si somos campeones'. Pero al final no se da y es cuando va el pinche Piojo (Miguel Herrera) y se lleva a casi todos los del Ame".