"¡Tú vendiste el partido!": Pablo Barrera revela el caos y las acusaciones en el vestidor de Cruz Azul tras la final de 2013
Pablo Barrera, titular en aquel encuentro, reveló en una entrevista reciente la intensidad de los reclamos y la desconfianza que dinamitaron el vestidor celeste tras perder el título ante el América.
El reclamo de Teófilo Gutiérrez
Barrera detalló cómo la frustración por la derrota escaló rápidamente a acusaciones directas de falta de integridad. Según el relato del exjugador, el delantero colombiano Teófilo Gutiérrez no se guardó nada y encaró a su entrenador.
"En el transcurso del partido, al final... bueno, en el rato del partido estábamos en la banca y le empieza a gritar a Memo: '¡Eh, hijo de p..., tú vendiste el partido! Por tu culpa estamos perdiendo'”, confesó Barrera.
La escena, descrita como caótica, mostró a un plantel quebrado: "Yo dije: 'Ver.., se va a voltear Memo y lo va a p...'. Neta, sí le gritaba así".
El adiós definitivo de 'Teo'
La tensión no se limitó a las acusaciones de corrupción deportiva. Barrera recordó que Gutiérrez, visiblemente afectado y molesto con el desenlace del juego, sentenció su salida de la institución en ese mismo instante.
"Le gritaba así y decía: '¡Yo no regreso! ¡No regreso más a Cruz Azul!'. Yo lo tenía como a un ladito y le decía: '¡Teo, tranquilo!'. '¡No, no, que se vaya a la v..., esto no se vale, el partido era de nosotros!', decía el güey así, volteando banderas", relató Barrera.
El factor Selección Mexicana
Además del conflicto interno, Barrera reveló un detalle que añadía presión extra a ese partido: el futuro de la dirección técnica del Tricolor. Según el jugador, el entonces técnico celeste, Guillermo Vázquez, les había compartido que ganar el título era la llave para llegar a la Selección Nacional de cara al Mundial de Brasil 2014.
"Memo nos había dicho que le habían comentado que quien ganara ese partido, el que fuera campeón, se iba a la Selección. Y nos dijo: 'A ver los mexicanos, yo me los llevo si somos campeones'. Pero al final no se da y es cuando va el pinche Piojo (Miguel Herrera) y se lleva a casi todos los del Ame".