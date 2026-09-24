Polanco, Chapultepec y una vista de la CDMX desde 85 metros forman parte de las experiencias / Especial

También habrá una opción de día con cuatro circuitos turísticos y acceso a 16 atracciones de Aztlán

La Ciudad de México tiene tantas caras que recorrerla una sola vez resulta prácticamente imposible. Monumentos, barrios tradicionales, gastronomía, parques, museos y espacios de entretenimiento forman parte de una oferta que permite encontrar planes distintos incluso para quienes llevan años viviendo en la capital. En este contexto y como parte de las actividades alrededor del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, Aztlán Feria de Chapultepec y Turibus prepararon dos experiencias para mirar la ciudad desde otra perspectiva.

La alianza entre ambas propuestas busca conectar algunos de los principales puntos turísticos de la capital con una visita a Aztlán Feria de Chapultepec, ubicada en la Segunda Sección del Bosque. Una de las experiencias está diseñada para recorrer la ciudad durante todo el día mediante los cuatro circuitos de Turibus y después disfrutar de 16 atracciones del parque; la otra apuesta por una salida nocturna a través de Polanco y Chapultepec que termina con una vuelta en Aztlán 360, la rueda de la fortuna que alcanza los 85 metros de altura.

Aztlán Feria de Chapultepec y Turibus prepararon dos experiencias para mirar la ciudad desde otra perspectiva / Especial

Turibus Nocturno termina con vista desde Aztlán 360

Para quienes prefieren disfrutar la ciudad cuando cae el sol, la experiencia Turibus Nocturno + Rueda Aztlán 360 propone un recorrido por Polanco y Chapultepec mientras avenidas, monumentos y paisajes urbanos comienzan a iluminarse.

El paseo en Turibus tiene una duración aproximada de una hora y media y posteriormente permite subir a Aztlán 360 para observar la capital desde las alturas. La rueda alcanza 85 metros, lo que permite obtener una panorámica diferente del Bosque de Chapultepec y distintos puntos de la Ciudad de México durante una vuelta que dura aproximadamente 20 minutos.

Las cabinas cuentan con aire acondicionado, asientos cómodos y conexión Bluetooth, por lo que los visitantes también pueden acompañar el recorrido con música mientras observan la ciudad desde lo alto.

La experiencia nocturna incluye además wifi a bordo, audioguía disponible en 10 idiomas, contenido especial para niñas y niños, seguro de viajero y acceso a Aztlán 360. Actualmente se encuentra disponible de martes a domingo a partir de las 19:00 horas.

La experiencia Turibus Nocturno + Rueda Aztlán 360 propone un recorrido por Polanco y Chapultepec / Especial

Un día completo entre Turibus y 16 atracciones de Aztlán

La segunda opción está enfocada en quienes prefieren aprovechar prácticamente todo el día para recorrer diferentes puntos de la capital. Turibus + Aztlán Feria de Chapultepec incluye un pase válido durante una jornada completa para utilizar los cuatro circuitos de Turibus City Tour Ciudad de México: Centro Histórico, Sur, Polanco y Basílica.

El boleto permite subir y bajar de las unidades a lo largo de los diferentes recorridos, de manera que cada visitante puede armar su itinerario dependiendo de los lugares que quiera conocer. Después, la experiencia continúa en Aztlán con acceso a 16 atracciones mecánicas y una vuelta en Aztlán 360.

A bordo de Turibus también se ofrece wifi, audioguía en 11 idiomas, una versión especialmente diseñada para niñas y niños, además de seguro de viajero, por lo que el recorrido puede adaptarse tanto a turistas nacionales y extranjeros como a familias que simplemente quieran redescubrir la ciudad.

La experiencia nocturna incluye además wifi a bordo, audioguía disponible en 10 idiomas y acceso a Aztlán 360 / Especial

Chapultepec sigue como uno de los grandes atractivos de CDMX

La ubicación de Aztlán fortalece la propuesta, pues se encuentra dentro de uno de los espacios recreativos y culturales más importantes de la capital. El Bosque de Chapultepec cuenta con 866 hectáreas y recibe aproximadamente 24 millones de visitas anuales, de acuerdo con los datos incluidos en la información de la experiencia.

Dentro de sus diferentes secciones conviven museos, áreas verdes, espacios culturales, zonas recreativas y distintas alternativas de entretenimiento. Aztlán forma parte de esa oferta desde la Segunda Sección, donde reúne juegos mecánicos, atracciones y elementos inspirados en la cultura mexicana.

La combinación permite que un mismo día pueda comenzar recorriendo avenidas históricas, monumentos o barrios de la ciudad y terminar entre montañas rusas, juegos mecánicos y una panorámica desde las alturas.

¿Por qué lanzar estos recorridos por el Día Mundial del Turismo?

El Día Mundial del Turismo se conmemora cada 27 de septiembre y funciona como una oportunidad para promover nuevas maneras de conocer los destinos, incluso para quienes viven en ellos.

En el caso de la Ciudad de México, la actividad turística representa una parte importante de la economía y del movimiento cotidiano de la capital. De acuerdo con cifras incluidas en la información de la experiencia, durante 2025 la CDMX recibió 15.6 millones de turistas y 62.3 millones de visitantes, que generaron una derrama económica de aproximadamente 159 mil millones de pesos.

Estas cifras ayudan a dimensionar el interés que genera la ciudad tanto para viajeros como para habitantes que buscan experiencias distintas durante fines de semana o temporadas vacacionales.

¿Qué incluye Turibus Nocturno + Aztlán 360?

La experiencia nocturna contempla un recorrido aproximado de 90 minutos por Polanco y Chapultepec, además de una vuelta en Aztlán 360. Entre los servicios incluidos se encuentran wifi a bordo, audioguía en 10 idiomas, contenido dirigido a niñas y niños, seguro de viajero y acceso a la rueda de la fortuna.

El principal atractivo aparece al final del recorrido, cuando los visitantes pueden elevarse hasta 85 metros y contemplar la iluminación nocturna de la ciudad durante aproximadamente 20 minutos.

¿Qué incluye Turibus + Aztlán Feria de Chapultepec?

Para quienes prefieren la experiencia diurna, el paquete permite utilizar durante un día completo los cuatro circuitos del Turibus City Tour, correspondientes al Centro Histórico, Sur, Polanco y Basílica. A esto se suma el acceso a 16 atracciones de Aztlán Feria de Chapultepec, así como una vuelta en Aztlán 360.

La ventaja del pase es que permite subir y bajar de Turibus a lo largo del día, por lo que los visitantes pueden detenerse en aquellos puntos de la ciudad que más les interesen y posteriormente continuar hacia Chapultepec.

Una manera distinta de recorrer la Ciudad de México

Para quienes conocen la capital, las experiencias ofrecen la posibilidad de regresar a lugares familiares bajo una perspectiva diferente. Para los turistas, permiten combinar varios de los principales atractivos en una misma jornada sin limitarse a un único punto de la ciudad.

Durante el día, el plan puede pasar de barrios, monumentos y avenidas emblemáticas a juegos mecánicos. Por la noche, la propuesta cambia completamente con Polanco y Chapultepec iluminados antes de subir hasta 85 metros en Aztlán 360.