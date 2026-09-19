TV Azteca se queda sin señal durante 15 minutos en vivo; Manuel López San Martín explica qué pasó

Manuel López San Martín se encontraba al frente de Hechos AM cuando la señal de TV Azteca sufrió una interrupción. / Captura

La interrupción ocurrió durante la emisión de Hechos AM y el conductor confirmó que el equipo técnico trabajó para recuperar la transmisión

La señal de TV Azteca sufrió una interrupción durante la mañana de este viernes 18 de septiembre de 2026, mientras se transmitía en vivo Hechos AM, el noticiero matutino encabezado por Manuel López San Martín.

El corte ocurrió durante la emisión del programa y dejó temporalmente fuera del aire la señal. Tras varios minutos, la transmisión comenzó a restablecerse y el periodista explicó ante la audiencia lo que había ocurrido.

Manuel López San Martín. / RS

¿Por qué se quedó sin señal TV Azteca?

De acuerdo con Manuel López San Martín, se trató de un problema técnico que provocó la interrupción de la transmisión. El conductor informó que permanecieron aproximadamente 15 minutos fuera del aire y reconoció el trabajo del equipo que se encargó de solucionar la falla.

“Seguimos, 15 minutos prácticamente estuvimos fuera del aire”, comentó López San Martín al retomar la emisión.

Más tarde, el periodista también publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer la paciencia de quienes permanecieron pendientes de la transmisión y destacó el trabajo del equipo de Azteca Noticias para recuperar la señal.

Una vez solucionado el problema, Hechos AM continuó al aire con Manuel López San Martín al frente.

¿Cuánto tiempo duró la interrupción de TV Azteca?

El propio conductor señaló que estuvieron alrededor de 15 minutos fuera del aire antes de recuperar la transmisión. Después del incidente, Hechos AM siguió con su programación habitual y el equipo de Azteca Noticias retomó la transmisión.