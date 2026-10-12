Tyler Huntley comanda heroica remontada en tiempo extra y los Ravens vencen a los Falcons

El mariscal de campo suplente guio el empate en el último minuto y selló la victoria 30-23 con un acarreo en la prórroga, opacando la intercepción final a Tua Tagovailoa

Tyler Huntley condujo a Baltimore a un touchdown y a una conversión de dos puntos para empatar el partido en el último minuto del tiempo reglamentario, y luego anotó con un acarreo de 1 yarda en tiempo extra, mientras los Ravens remontaron para vencer 30-23 a los Falcons de Atlanta la noche del domingo.

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Derrick Henry corrió para 102 yardas contra la defensa terrestre mejor clasificada de los Falcons para los Ravens (4-1).

Después de que Michael Penix Jr. salió del partido por una lesión en las costillas al final del cuarto periodo, Tua Tagovailoa tomó el mando como quarterback de los Falcons (2-3) en el tiempo extra. El pase de Tagovailoa dirigido a Drake London fue interceptado por Kyle Hamilton para terminar el juego.

Huntley completó 24 de 32 pases para 201 yardas y dos touchdowns como titular suplente de Lamar Jackson, quien tiene una lesión en el tobillo.

Penix superó un inicio lento para lanzar para 240 yardas y un touchdown, pero solo pudo mirar desde la banca con una toalla sobre la cabeza mientras los Ravens sentenciaban el partido.

Baltimore vs Atlanta Semana 5 l AP

Jessie Bates III devolvió 36 yardas un balón suelto recuperado para anotación de Atlanta en el primer cuarto.

Bijan Robinson corrió para 86 yardas, pero el pase de anotación de 5 yardas de Penix a Kyle Pitts fue el único touchdown ofensivo de Atlanta.

Con Baltimore abajo 23-15, Huntley lanzó un pase de anotación de 7 yardas a Devontez Walker con 40 segundos por jugarse en el tiempo reglamentario, y Henry recibió el snap directo y corrió hacia la izquierda para la conversión del empate.

Ravens ganan ante Falcons 30-23 NFL l AP

Huntley apuntó al cornerback suplente de los Falcons Mike Ford para el pase de touchdown, una jugada después de que Mike Hughes salió del partido por una lesión.

Los Ravens fueron más efectivos que los Falcons para mover el balón durante gran parte de la primera mitad, pero tuvieron que conformarse con goles de campo de Tyler Loop de 21, 51 y 51 yardas, mientras Atlanta se iba al descanso con ventaja de 14-9.