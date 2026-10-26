Usuarios de redes sociales arremeten contra Blue Demon III por críticas a su desempeño en el ring

Un video difundido en redes sociales desató reacciones por los comentarios de un analista sobre la calidad luchística

Blue Demon III quedó en medio de la conversación en redes sociales luego de la difusión de un video en el que se cuestiona el desempeño de una lucha que tuvo con DMT Azul, y de paso se cuestionó las oportunidades que reciben dentro de la industria. Las imágenes y los comentarios compartidos provocaron críticas entre los aficionados, quienes relacionaron las declaraciones con ambos gladiadores.

En el material, una persona analiza distintos aspectos del trabajo en el cuadrilátero y señala errores que, desde su perspectiva, pueden distinguir a un luchador con poca experiencia o recursos. Entre sus observaciones, cuestiona la manera de colocarse en el ring, la ejecución de ciertos movimientos y la falta de intención al momento de luchar.

Blue Demon III fue presentado oficialmente el 16 de febrero de 2024 en una conferencia de prensa en Saltillo, Coahuila, por su tío, Blue Demon Jr., donde ha tenido variedad de luchas, hasta llegar a apostar su ‘tapa’ en un evento de Más Lucha.

Cuestionan las oportunidades para algunos luchadores

Durante el video, el comentarista también dirige sus críticas hacia los promotores, al considerar que en ocasiones programan a determinados talentos por su apellido, popularidad o relación con figuras reconocidas, en lugar de priorizar su desempeño sobre el ring.

“También los promotores por quedar bien con el papá en ocasiones, ¿verdad? O por el simple hecho del nombre que tiene o porque son fans”, se escucha decir en el material difundido.

Aunque no se debe asumir que todas las declaraciones están dirigidas expresamente a Blue Demon III y DMT Azul, la presencia de ambos en el video provocó que usuarios de redes sociales los vincularan con la polémica.

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Piden más oportunidades para el talento independiente

En otro momento, el autor del video cuestiona que luchadores experimentados tengan que cargar con rivales a los que considera menos preparados, especialmente en combates individuales. A su juicio, esta clase de decisiones puede perjudicar el desarrollo de las luchas y limitar el crecimiento de otros talentos.

Finalmente, sostiene que los promotores deberían identificar a los luchadores con mayores condiciones y darles oportunidades para construir nuevas figuras dentro de la lucha libre, en lugar de depender únicamente de nombres reconocidos.