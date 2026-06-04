¿Vas al Mundial? Habrá transporte directo al Estadio Ciudad de México y esto costará

A unos días del arranque del Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un plan especial de movilidad para facilitar el traslado de miles de aficionados al Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural de la Copa del Mundo.

Como parte del operativo, se habilitarán servicios de viaje redondo denominados Ride y Park & Ride, que permitirán a los asistentes llegar al inmueble desde diferentes zonas de la capital sin necesidad de utilizar su vehículo en los alrededores del estadio.

La estrategia busca garantizar traslados más seguros y ordenados durante la justa mundialista. / iStock

¿Cuánto costará el viaje redondo al Estadio Ciudad de México?

Las autoridades informaron que habrá dos modalidades de traslado: Ride: 350 pesos por viaje redondo.

Park & Ride: 500 pesos por viaje redondo. El costo incluye el transporte de ida y vuelta, además de una Tarjeta de Movilidad Integrada edición especial del Mundial 2026.

¿De dónde saldrán las rutas Ride?

Los servicios Ride estarán disponibles desde varios puntos estratégicos de la Ciudad de México: Bellas Artes.

CETRAM Chapultepec.

Ángel de la Independencia.

Palacio de los Deportes.

Parque México.

Estadio Olímpico Universitario.

San Jerónimo. Las unidades partirán con una frecuencia aproximada de 15 minutos durante los días de partido.

La CDMX se prepara para recibir a miles de visitantes. / iStock

Puntos de Park & Ride

Campo Marte.

Parque Ecológico Xochimilco.

Six Flags.

Centro Comercial Santa Fe.

Plaza Carso.

Ambos servicios comenzaran desde las 7:00 horas.

Mundial 2026 pondrá a prueba la movilidad de la CDMX

La capital del país será la sede del partido inaugural de la Copa Mundial 2026, por lo que se espera la llegada de miles de turistas nacionales e internacionales.

Ante este escenario, el plan de movilidad busca garantizar traslados más rápidos, seguros y ordenados hacia el estadio, considerado uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial.