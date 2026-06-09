¿Ventaja para el anfitrión? El Grupo D de la muerte que amenaza con arruinarle la fiesta a Estados Unidos

Aunque Estados Unidos salta como el rival a vencer por su condición de local y el debut mundialista de Mauricio Pochettino en su banquillo, la realidad es que el destino le puso un camino sumamente complicado. Con el regreso de una combativa Turquía, la garra de Paraguay y el orden de Australia, este sector promete ser un auténtico dolor de cabeza donde no hay margen de error.

Gigantes que despiertan y jóvenes promesas

Estados Unidos (DT Mauricio Pochettino): El gigante de la Concacaf busca superar el histórico tercer lugar de 1930 en su doceava aparición. Su figura indiscutible es Christian Pulisic, el hombre que carga con el peso ofensivo de las Barras y las Estrellas.

Paraguay (DT Gustavo Alfaro): Tras una larga ausencia desde Sudáfrica 2010 (donde llegaron a Cuartos), la Albirroja vuelve en su noveno Mundial con el sello de orden de Alfaro y Miguel Almiron, con una posible ausencia en los primeros encuentros de Julio Enciso.

Miguel Almiron l AP

Australia (DT Tony Popovic): Los 'Socceroos' asisten a su séptimo Mundial queriendo emular los Octavos de 2006 y 2022. Su joven extremo, Nestory Irankunda, sin duda es una de las figuras que destacará más en este grupo con su gran habilidad ofensiva.

Nestory Irankunda l AP

Turquía (DT Vincenzo Montella): Los turcos juegan apenas su tercera Copa del Mundo con el recuerdo vivo del tercer puesto en 2002. Su motor y hombre a seguir es el talentoso "10" del Real Madrid, Arda Güler.

Arda Güler l AP

Calendario de Partidos Grupo D

Jornada 1 Estados Unidos vs Paraguay | 12 de junio - SoFi Stadium, LA (19:00 hrs)

Australia vs Turquía | 13 de junio - BC Place, Vancouver (22:00 hrs) Jornada 2

Estados Unidos vs Australia | 19 de junio - Lumen Field, Seattle

Turquía vs Paraguay | 19 de junio - Levi's Stadium, San Francisco Jornada 3

Turquía vs Estados Unidos | 25 de junio - SoFi Stadium, LA

Paraguay vs Australia | 25 de junio - Levi's Stadium, San Francisco