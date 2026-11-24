Verstappen vs. Russell: una rivalidad que pasó de la pista al terreno personal

Se conocen desde niños, pero la Fórmula 1 convirtió sus diferencias en una de las rivalidades más explosivas del paddock. Bakú 2023 fue el primer aviso, Qatar 2024 detonó la guerra de declaraciones y España 2025 llevó el enfrentamiento al contacto. Las Vegas volvió a encender la tensión.

En la Fórmula 1 hay rivalidades que nacen por la lucha de un campeonato y otras que se construyen después de varios enfrentamientos en la pista. La de Max Verstappen y George Russell pertenece a una categoría diferente: comenzó con un incidente deportivo, creció entre acusaciones y terminó convirtiéndose en un asunto personal que volvió a explotar en el Gran Premio de Las Vegas 2026.

Aunque hoy representan a dos de las escuderías más importantes de la parrilla, su historia comenzó mucho antes de llegar a la Fórmula 1. Verstappen nació el 30 de septiembre de 1997 y Russell el 15 de febrero de 1998. Apenas cuatro meses y medio los separan y ambos se conocen desde sus primeros años en el karting.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, recordó ese pasado en Las Vegas y consideró que las diferencias entre ambos podrían venir desde aquella época. Sin embargo, fue hasta que compartieron pista en la Fórmula 1 cuando sus desencuentros comenzaron a llamar la atención.

Bakú 2023: el primer enfrentamiento

El primer episodio importante ocurrió durante la carrera Sprint del Gran Premio de Azerbaiyán de 2023. Russell intentó superar a Verstappen en la primera vuelta y ambos hicieron contacto en varias curvas. El Red Bull sufrió daños en uno de sus costados y al terminar la carrera Max fue directamente a reclamarle a George.

La discusión quedó registrada por las cámaras. Verstappen le advirtió que la próxima vez recibiría el mismo trato y posteriormente lo llamó «Princess George» durante una entrevista con medios neerlandeses.

Parecía un simple desacuerdo entre dos pilotos competitivos, pero fue el primer aviso de una relación que difícilmente volvería a ser cordial.

El verdadero punto de quiebre llegó en el Gran Premio de Qatar de 2024

Durante la calificación, Verstappen fue investigado por conducir demasiado despacio en su vuelta de enfriamiento y obstaculizar a Russell. Los comisarios determinaron que debía perder una posición en la parrilla, por lo que el neerlandés cedió la pole position al británico.

Verstappen ganó la carrera del domingo, pero el resultado deportivo no terminó con su molestia. Después de la competencia criticó duramente la actuación de Russell ante los comisarios y aseguró que había perdido todo el respeto por él.

La respuesta llegó días después, en Abu Dhabi. Russell acusó al tetracampeón mundial de comportarse de ser abusivo y aseguró que Verstappen se pasó de una línea que no estaba dispuesto a permitir.

El británico fue más lejos: reveló que Max lo había amenazado con estrellarlo contra el muro durante una discusión en Qatar.

Verstappen negó esa versión y respondió llamándolo mentiroso, traicionero y perdedor. La discusión dejó de tratarse exclusivamente de una decisión deportiva y se convirtió en un enfrentamiento público sobre el comportamiento de ambos.

El siguiente capítulo importante llegó en el Gran Premio de España de 2025.

Después de un Safety Car, Verstappen perdió terreno y tuvo que defenderse de los ataques de Russell y luego, tras un incidente en el que salió de pista, Red Bull le pidió devolver la posición al Mercedes para evitar una sanción.

El neerlandés redujo la velocidad para permitir el adelantamiento, pero posteriormente aceleró y terminó impactando el monoplaza de Russell.

Los comisarios coincidieron en que la responsabilidad de ese contacto pertenecía completamente a Verstappen y le impusieron 10 segundos de penalización y tres puntos en su superlicencia. La sanción lo hizo caer hasta la décima posición y elevó su acumulado a 11 puntos, apenas uno por debajo del límite que implica una suspensión de una carrera.

Russell aseguró que había sido golpeado deliberadamente. Verstappen reconoció posteriormente que su maniobra no había sido correcta y admitió que no debió ocurrir. También se disculpó con su equipo, aunque no ofreció una disculpa pública a Russell.

La FIA había dejado constancia de la responsabilidad del neerlandés y ahora ya no era solamente una discusión de declaraciones porque ya existía un antecedente de contacto sancionado entre ambos.

En Canadá 2025 volvieron a encontrarse en una situación comprometida. Russell ganó la carrera desde la pole position y Verstappen terminó segundo.

Red Bull presentó una protesta contra el británico por supuestamente frenar de manera irregular detrás del Safety Car y por sus comunicaciones sobre un adelantamiento del neerlandés. Los comisarios rechazaron la protesta y confirmaron que Russell no había cometido ninguna irregularidad.

En Miami 2026 tuvieron otro contacto, esta vez en la primera curva. La FIA revisó las imágenes, la telemetría y las declaraciones de ambos. Los dos coincidieron en que había sido un incidente menor de carrera y los comisarios decidieron no tomar ninguna acción adicional.

La rivalidad seguía presente, aunque no todos sus encuentros terminaban en una confrontación.

El GP de Las Vegas volvió a colocar a los dos pilotos en el centro de la conversación.

Durante la tercera práctica libre, Verstappen adelantó a Russell cuando ambos se preparaban para iniciar una vuelta rápida. El británico intentó recuperar su posición y ambos terminaron teniendo un contacto leve.

Los comisarios investigaron el incidente y solamente emitieron una advertencia a Verstappen, aunque había otros dos incidentes con Lando Norris y Franco Colapinto del mismo tipo.

Russell no quedó satisfecho. Aseguró que el neerlandés había roto un acuerdo tácito entre los pilotos y criticó una conducta que, según él, Verstappen repite constantemente con otros competidores. Su mensaje fue directo: alguien tenía que plantarle cara.Ojo aquí, porque la declaración no es solamente de un piloto en la parrilla, sino del presidente de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, la GPDA, organismo que busca abogar por mejores estándares y disposiciones para pilotos y aficionados.

La tensión aumentó cuando ambos consiguieron salir desde la primera fila para la carrera, con Verstappen en la pole position.

Durante buena parte de la competencia protagonizaron una intensa batalla por el liderato. Sin embargo, el momento más significativo llegó cuando Russell intentó superar a su compañero Kimi Antonelli en la vuelta 48. El británico bloqueó sus neumáticos, terminó contra el muro y perdió varias posiciones. Finalmente cruzó la meta noveno.

Verstappen reaccionó con una carcajada por la radio y, después de ganar la carrera, volvió a atacar verbalmente a su rival. Aseguró que Russell estaba muy por debajo de su nivel y calificó lo ocurrido como “karma”. También reconoció que verlo cometer ese error había hecho todavía mejor su domingo.

Russell, por su parte, no se arrepintió de intentar el adelantamiento.

Dos pilotos con dos maneras de entender la competencia

Detrás de los enfrentamientos también existe un contexto deportivo que hace más interesante esta rivalidad. Verstappen llegó a Las Vegas después de conseguir cuatro victorias en las últimas seis carreras y con el objetivo de cerrar la temporada como subcampeón mundial. Russell, en cambio, atravesó un año complicado dentro de Mercedes, especialmente después de que su compañero Andrea Kimi Antonelli consiguiera el campeonato cuando él mismo se consideraba en la posición de ser el favorito.

El británico había sido considerado durante varios años como uno de los pilotos preparados para pelear por un título si Mercedes le entregaba un monoplaza competitivo. Sin embargo, la temporada 2026 terminó con Antonelli por delante.

A esto se suma un ingrediente político: Toto Wolff buscó públicamente la posibilidad de contratar a Verstappen y Russell llegó a reconocer que aquellas conversaciones retrasaron su propia renovación con Mercedes. No existe una confirmación del equipo de que esa haya sido la causa, pero el episodio alimentó las especulaciones sobre la posición de Russell dentro de la escudería.

La historia tendrá un nuevo capítulo en el Gran Premio de Catar. Ambos pilotos volverán a coincidir ante los medios el jueves 26 de noviembre, precisamente en el circuito donde todo comenzó en 2024.

Una semana después se corre en Abu Dhabi para cerrar el campeonato, donde tradicionalmente los pilotos comparten una cena para cerrar la temporada. En 2024, apenas unos días después de su explosivo enfrentamiento, Verstappen incluso ofreció a Russell sentarse junto a él.

Dos años después, la posibilidad de una tregua vuelve a estar sobre la mesa, aunque Las Vegas demostró que ninguno de los dos parece dispuesto a ceder terreno.