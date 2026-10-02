El nombre de Alejandra León Gastélum, exsenadora por Baja California, volvió a colocarse en la conversación pública luego de que distintos medios reportaran que había sido detenida por autoridades de Estados Unidos en la garita de Calexico, cuando intentaba cruzar desde Mexicali hacia California durante la tarde del jueves 1 de octubre.
Los primeros reportes indicaron que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) supuestamente la habían arrestado durante una revisión fronteriza y que, hasta ese momento, se desconocía el motivo. La información generó incertidumbre porque ninguna autoridad estadounidense ni la Secretaría de Relaciones Exteriores había difundido públicamente detalles sobre el caso.
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Sin embargo, horas después la propia exlegisladora publicó su versión en redes sociales y aseguró que no fue arrestada ni detenida, sino sometida a una entrevista prolongada dentro de una segunda revisión fronteriza.
¿Qué pasó con Alejandra León en la frontera?
De acuerdo con la versión difundida inicialmente, León Gastélum habría sido retenida cuando intentaba ingresar a Estados Unidos por la garita de Calexico. Algunos reportes señalaron que el hecho ocurrió durante el cruce vehicular, mientras otros manejaron que se trató de una revisión en el cruce fronterizo sin ofrecer mayores detalles.
La exsenadora ofreció posteriormente una explicación diferente. Según su relato, ingresó a Estados Unidos mediante el cruce peatonal de la Zona Centro para comprar alimentos, pero personal de CBP la envió a una segunda revisión debido, dijo, a su condición de persona de interés público.
Durante ese proceso habría sido entrevistada por personal de distintas agencias estadounidenses durante casi 12 horas, antes de quedar en libertad esa misma noche.
“No me arrestaron ni me detuvieron ni me cancelaron mi visa, solo estuve en una entrevista, por 12hrs, igual que en Julio del año pasado, a otros es a los que están investigando, yo todo bien. Gracias a Dios”-
Según su versión, salió del lugar con su visa intacta, por lo que rechazó públicamente que exista una detención formal o una cancelación de sus documentos para ingresar a Estados Unidos.
¿Por qué fue interrogada durante casi 12 horas?
Esa es una de las preguntas que continúa sin una respuesta oficial. Hasta ahora, CBP no ha explicado públicamente por qué Alejandra León fue enviada a segunda revisión ni por qué la entrevista se prolongó durante tantas horas.
La propia exsenadora sostuvo que fue interrogada debido a su perfil como figura pública, pero tampoco detalló las preguntas que le realizaron ni las agencias que participaron en el proceso.
La exfuncionaria expuso que la entrevista con autoridades de Estados Unidos no es la primera y detalló que ahorita a todo integrante del partido de Morena está siendo investigado para ver si tienen relación con el crimen organizado.
¿Quién es Alejandra León Gastélum?
Alejandra León Gastélum es originaria de Mexicali, Baja California, y ocupó un escaño en el Senado de la República durante el periodo 2018-2024.
Es ingeniera química por el Instituto Tecnológico de Mexicali, licenciada en Derecho, cuenta con una maestría en educación ambiental y un doctorado en Administración y Políticas Públicas.
Llegó al Senado en 2018 postulada por Morena y rápidamente alcanzó notoriedad nacional debido a un video en el que celebró su triunfo electoral con una botella de champaña, episodio que le valió el apodo de “Lady Champagne”.
El caso provocó un procedimiento interno dentro de Morena y posteriormente León Gastélum se separó de esa bancada. Durante su trayectoria legislativa también tuvo paso por el Partido del Trabajo, el Grupo Plural y Movimiento Ciudadano, antes de concluir su periodo como senadora en agosto de 2024.