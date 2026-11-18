Uno de los silbantes habría sufrido una fractura de nariz y los tres fueron trasladados para recibir atención médica / Especial

Jugadores del Club Corona protagonizaron un violento enfrentamiento contra una tripleta arbitral en El Salto, Jalisco

La violencia volvió a hacerse presente en el futbol mexicano, luego de que tres árbitros fueran agredidos por varios jugadores del Club Corona durante un encuentro de categoría amateur celebrado en el municipio de El Salto, Jalisco. El enfrentamiento ocurrió el pasado domingo 15 de noviembre y quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, provocando indignación por las imágenes en las que se observa a los futbolistas golpeando a los encargados de impartir justicia dentro de la cancha.

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De acuerdo con la información difundida, la agresión ocurrió después de un partido, cuando varios integrantes del equipo se abalanzaron contra la tripleta arbitral, que vestía uniformes amarillos. Las imágenes muestran cómo los silbantes intentaron protegerse de los golpes mientras los jugadores continuaban con el ataque, hasta que fue necesaria la intervención de elementos de seguridad pública para ponerlos a salvo.

Como consecuencia del enfrentamiento, los tres árbitros resultaron con múltiples lesiones y fueron trasladados a un hospital para recibir valoración médica. Entre los reportes sobre su estado de salud destaca que uno de los afectados habría sufrido una fractura de nariz, aunque no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la gravedad de las lesiones ni el tiempo que necesitarán para recuperarse.

Tres árbitros fueron agredidos por futbolistas durante un partido amateur en El Salto, Jalisco / Especial

¿Qué pasó durante el partido de futbol amateur en El Salto, Jalisco?

Los hechos se registraron el domingo durante una jornada de futbol amateur en las instalaciones del Club Corona, ubicadas en el municipio de El Salto, Jalisco, donde un encuentro deportivo terminó convirtiéndose en un episodio de violencia contra los árbitros.

Según los reportes difundidos, varios futbolistas comenzaron a agredir físicamente a los tres integrantes del cuerpo arbitral una vez terminado el partido. Aunque las imágenes permiten observar parte del enfrentamiento, hasta ahora se desconoce qué provocó la reacción de los jugadores, por lo que no existe información suficiente para establecer si el conflicto comenzó por alguna decisión arbitral o por una discusión previa.

La grabación muestra a los silbantes rodeados por diferentes personas, mientras algunos jugadores les propinan golpes. Los árbitros intentan alejarse y defenderse, pero la agresión continúa durante varios momentos, lo que genera una situación de riesgo para los afectados.

El enfrentamiento llamó la atención por la cantidad de personas involucradas y porque las víctimas eran precisamente los encargados de aplicar el reglamento durante el encuentro, situación que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en las competencias de futbol amateur.

La agresión contra la tripleta arbitral quedó registrada en un video difundido en redes / Especial

Video muestra cómo jugadores golpean a tres árbitros en Jalisco

La agresión quedó documentada en un video difundido por Guardia Nocturna, medio especializado en información de seguridad y sucesos policiacos en Jalisco, que mostró parte de los momentos de violencia registrados después del encuentro.

En las imágenes se observa a varios futbolistas del Club Corona golpeando a la tripleta arbitral, mientras los afectados intentan evitar los ataques. Los árbitros, identificables por sus uniformes amarillos, se encuentran en medio de un grupo de personas que participa en el enfrentamiento.

Uno de los momentos más preocupantes ocurre cuando uno de los silbantes aparece sin su playera e intenta defenderse y proteger a sus compañeros, pero termina recibiendo nuevos golpes por parte de los agresores.

Jugadores del Club Corona fueron señalados por golpear a los árbitros después de un encuentro / Especial

La grabación también permite observar la dificultad que enfrentaron los árbitros para alejarse del lugar, debido a que varias personas se encontraban a su alrededor durante el altercado.

¿Cuál es el estado de salud de los árbitros agredidos?

Como resultado de la agresión, los tres integrantes de la tripleta arbitral sufrieron múltiples lesiones, por lo que fue necesario trasladarlos a un hospital para que recibieran atención y valoración médica.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, uno de los árbitros presenta una presunta fractura de nariz, lesión que habría sido provocada durante los golpes recibidos en el enfrentamiento.

Los otros dos silbantes también resultaron afectados físicamente, aunque no se han especificado las lesiones que presentan ni si necesitarán algún tratamiento adicional. Hasta el momento, tampoco se ha informado si alguno de los árbitros permanece hospitalizado o si todos pudieron regresar a sus domicilios después de la valoración médica.

Policías intervienen para rescatar a los árbitros del Club Corona

Ante la gravedad del enfrentamiento, elementos de seguridad pública acudieron a las instalaciones del Club Corona, donde intervinieron para proteger a los árbitros y evitar que continuaran las agresiones.

Según los reportes, los uniformados llegaron cuando los futbolistas todavía se encontraban involucrados en el altercado, por lo que procedieron a poner a salvo a los tres silbantes. La intervención policial permitió que los afectados fueran retirados de la zona de conflicto y posteriormente trasladados para recibir atención médica.

Sin embargo, no se ha confirmado si alguno de los jugadores fue detenido como consecuencia de los hechos ni si las víctimas presentaron denuncias ante las autoridades correspondientes.