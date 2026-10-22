El animal provocó momentos de pánico en Ramnagar, Varanasi, después de atacar a su cuidador y derribar postes eléctricos

Un elefante provocó momentos de pánico en Ramnagar, Varanasi, India, después de descontrolarse durante la mañana del pasado domingo 18 de octubre y atacar a su cuidador, además de causar destrozos en la zona. Videos difundidos en redes sociales mostraron parte del operativo y rápidamente convirtieron el incidente en tema de conversación debido a la dificultad que tuvieron las autoridades para poner al animal bajo control.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 horas en los terrenos de Panchvati, donde el elefante había sido llevado desde Azamgarh para participar en actividades relacionadas con la tradicional Ramlila de Ramnagar. Según la policía, el animal comenzó a comportarse de forma agresiva por una causa que todavía no ha sido establecida.

Un elefante provocó momentos de pánico en Ramnagar, India / Especial

¿Qué pasó con el elefante en Varanasi?

De acuerdo con los reportes policiales, Chaplu, el mahout o cuidador del elefante, se acercó para alimentarlo cuando el animal repentinamente se descontroló. El elefante lo levantó con la trompa y posteriormente lo arrojó al suelo, provocándole lesiones de consideración.

La situación provocó alarma entre las personas que se encontraban en la zona y obligó a las autoridades a intervenir rápidamente. El cuidador fue trasladado inicialmente para recibir atención médica y posteriormente ingresó al Centro de Trauma de la Universidad Hindú de Banaras (BHU). Algunos reportes indicaron que su estado era delicado, aunque permanecía bajo atención especializada.

El comportamiento del elefante también generó daños en la zona. Reportes locales señalaron que derribó postes eléctricos, por lo que fue necesario cortar temporalmente el suministro de energía en algunos puntos mientras policías y personal del Departamento Forestal intentaban contenerlo.

El cuidador del elefante se acercó para alimentarlo cuando el animal repentinamente se descontroló / Especial

Autoridades cerraron caminos para evitar más riesgos

Ante la dificultad para controlar al animal, la policía restringió el paso en diferentes caminos próximos a los terrenos de Panchvati. La prioridad era evitar que más personas se acercaran y reducir el riesgo de nuevas lesiones mientras especialistas evaluaban cómo inmovilizarlo de manera segura.

El subcomisario de policía de Kotwali, Vijay Pratap Singh, acudió al sitio junto con elementos forestales para supervisar las maniobras. El animal permaneció fuera de control durante varias horas y, según los reportes disponibles, las autoridades incluso desviaron el tránsito en algunas vialidades cercanas.

La situación también tuvo consecuencias en la tradicional Ramlila de Ramnagar, pues los organizadores suspendieron temporalmente las actividades ante el riesgo que representaba mantener al elefante sin controlar en las inmediaciones.

La policía restringió el paso en diferentes caminos para tranquilizar al animal / Especial

Expertos llegaron con tranquilizantes para controlar al elefante

Debido a la fuerza del animal y a la dificultad que tuvieron inicialmente para acercarse, se solicitó el apoyo de un equipo de cuatro especialistas procedentes del zoológico de Gorakhpur.

El grupo llevaba medicamentos, equipo de rescate y un arma tranquilizante para intentar inmovilizar al elefante de manera segura. El operativo estuvo bajo supervisión de Yogesh Pratap Singh, responsable médico del zoológico, y se realizó en coordinación con autoridades locales y personal forestal.