Omar García Harfuch confirmó la detención del presunto responsable del feminicidio ocurrido en Cuautla, Morelos. / Especial

Omar García Harfuch confirmó la detención del presunto responsable del feminicidio ocurrido en Cuautla, Morelos

Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, fue detenido en Morelos como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La captura fue confirmada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó que el operativo fue resultado de trabajos coordinados entre autoridades federales y estatales.

Francisco Javier “N” fue detenido como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte. / @OHarfuch

¿Qué se sabe de la captura de Francisco Javier “N”?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Francisco Javier “N” fue identificado durante las investigaciones relacionadas con el feminicidio de Claudia Tacoronte y posteriormente se ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía General del Estado de Morelos había informado previamente que un juez especializado concedió la orden solicitada por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

La investigación incluyó el análisis de videos de cámaras de seguridad, testimonios y otros indicios que permitieron a las autoridades establecer la identidad del sospechoso y continuar con su búsqueda.

¿Qué pasó con Claudia Tacoronte?

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años y originaria de España, se encontraba en México como estudiante de intercambio de la Universidad de Granada. Desde el 17 de agosto realizaba una estancia académica en la UAEM, donde tenía previsto permanecer hasta diciembre.

La noche del 12 de septiembre, la joven fue atacada con un arma punzocortante en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos, mientras se encontraba en actividades relacionadas con una feria de plantas medicinales.

Tras resultar herida, Claudia logró llegar hasta la Casa de la Cultura para pedir ayuda. Sin embargo, pese a la atención recibida, perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, murió tras ser víctima de un ataque en Cuautla. / RS

Harfuch confirma detención del presunto responsable

Omar García Harfuch informó que, desde que las autoridades tuvieron conocimiento del feminicidio de Claudia Tacoronte, se puso en marcha un trabajo coordinado de investigación.

En estas labores participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.

El funcionario señaló que el objetivo de este operativo conjunto fue identificar, localizar y detener al responsable del crimen.

“Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”, informó Harfuch.

En su mensaje, el secretario de Seguridad expresó sus condolencias a la familia y personas cercanas de la estudiante española. Harfuch escribió que lamentaban profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, a quien identificó como una joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos.

El funcionario también aseguró que para la presidenta Claudia Sheinbaum la prevención de los feminicidios es una prioridad del Gobierno federal.