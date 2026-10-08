Además, llevaba accesorios para teléfonos celulares mediante un arnés colocado en su cuerpo

Una paloma presuntamente entrenada para transportar drogas y objetos prohibidos fue capturada dentro de un centro penitenciario de Colombia, luego de que las autoridades descubrieran que el animal llevaba un pequeño cargamento sujeto a su cuerpo. El insólito hallazgo ocurrió en la prisión de Palogordo, ubicada en Girón, Santander, donde el ave habría sido utilizada para introducir artículos ilegales al interior del penal.

El caso fue dado a conocer por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), organismo encargado de la vigilancia de los centros de reclusión de aquel país, que mostró cómo fue localizada y capturada la paloma. El descubrimiento llamó la atención por el método utilizado para transportar las sustancias y por la posibilidad de que el ave hubiera sido preparado para llegar a un punto específico dentro de las instalaciones.

Una paloma presuntamente entrenada para transportar drogas y objetos prohibidos / Especial

¿Cómo descubrieron a la paloma que transportaba drogas?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades penitenciarias, la paloma llevaba un arnés colocado alrededor de su cuerpo, al que se encontraba sujeto un pequeño paquete utilizado para transportar distintos artículos. La carga estaba envuelta en un material plástico y había sido asegurada para que permaneciera sobre el lomo de la paloma durante su desplazamiento.

Durante la revisión, los encargados de la seguridad penitenciaria detectaron que el animal transportaba sustancias ilícitas y cables utilizados para cargar teléfonos celulares, objetos cuyo ingreso no autorizado representa una violación a las disposiciones de seguridad del centro de reclusión.

El hallazgo generó sorpresa debido a que el ave aparentemente tenía como destino un patio específico de la prisión. Según los primeros reportes, la paloma habría sido entrenada para dirigirse hacia una zona determinada, lo que permitiría que el cargamento llegara hasta personas que se encontraban dentro del establecimiento penitenciario.

El insólito hallazgo ocurrió en la prisión de Palogordo, ubicada en Girón, Santander de Colombia / Especial

Paloma habría sido entrenada para ingresar objetos ilegales a prisión

Una de las características que más llamó la atención fue la manera en que el cargamento había sido colocado sobre el animal. El arnés y el pequeño compartimento permitían trasladar objetos sin necesidad de que una persona intentara introducirlos directamente a través de los accesos habituales de la prisión.

Este mecanismo habría sido utilizado para evadir los controles de seguridad del penal, aprovechando la capacidad de orientación y desplazamiento de las palomas.

El hecho también puso de manifiesto que los intentos de introducir artículos prohibidos a los centros penitenciarios pueden involucrar métodos poco convencionales. En este caso, las autoridades lograron detectar al ave antes de que los objetos llegaran a su presunto destino.

El caso fue dado a conocer por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario / Especial

¿Qué llevaba la paloma capturada en Colombia?

Según el reporte atribuido al Inpec, la paloma transportaba sustancias ilícitas y cables para cargar teléfonos celulares. Los objetos estaban sujetos mediante un arnés y un envoltorio colocado sobre el cuerpo del animal.