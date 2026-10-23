Cristian Castro acaparó las miradas durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados en Miami, no solo por recibir el Premio Billboard Trayectoria Artística, sino también por presentarse públicamente con su novia, Vanessa Ríos.
Cristian Castro presume pase directo a la UNAM y desata dudas: ¿realmente puede entrar sin examen?
El intérprete de “Azul” llegó acompañado de la joven a la alfombra azul del evento, donde ambos conversaron con medios de comunicación y compartieron algunos detalles de su relación. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la prensa les pidió que se dieran un beso y el cantante terminó evitando el gesto.
Cristian Castro presenta a Vanessa Ríos ante las cámaras
Durante una entrevista con Telemundo, el cantante habló sobre el reconocimiento que recibió por sus más de tres décadas en la industria musical y agradeció el apoyo que ha tenido a lo largo de su carrera. También respondió con humor cuando le preguntaron cuál era su secreto para mantenerse en forma.
“Además de no hacer nada, mucho amor, mucho… Mucha comida, muchos tacos”.
Fue en ese encuentro con la prensa donde presentó a Vanessa Ríos, de quien contó que es originaria de Guadalajara, Jalisco. Además, aprovechó para elogiar sus habilidades musicales: “La verdad es que canta muy bonito”.
Por su parte, Vanessa expresó su emoción por acompañarlo en una noche importante para su carrera.
“Pues un honor, la verdad, estar acompañando a Cristian, muy orgullosa de él”, declaró.
La joven también confirmó que el cantante participó en la elección de su atuendo para la alfombra azul. Cuando le preguntaron si él la había ayudado a decidir qué ponerse, respondió: “Sí, claro, claro, claro”.
Vanessa Ríos revela quién le canta a quién
Durante la conversación, la pareja también habló sobre sus hábitos cotidianos y la manera en que comparten su gusto por la música. Al preguntarle a Vanessa si Cristian acostumbraba cantarle por las mañanas o despertarla con alguna melodía, su respuesta tomó por sorpresa a los presentes.
“Yo le canto más a él”, reveló Vanessa.
La novia del cantante también contó cuál es la canción que suele dedicarle para despertarlo: “La de Buenos días, Señor Sol”, en referencia al tema popularizado por el propio Cristian Castro.
El artista, además, habló sobre la importancia que Vanessa ha adquirido en su vida diaria y explicó que comparten actividades relacionadas con la religión.
“Me cocina mucho, me reza mucho, estamos haciendo el rosario casi diario. Así que ahora, gracias a ella, me estoy poniendo bien con Dios”, comentó.
VIDEO: Cristian Castro evita besar a su novia frente a la prensa
El momento más comentado de la aparición ocurrió cuando los reporteros comenzaron a pedirles que se dieran un beso frente a las cámaras. Cristian Castro aceptó inicialmente la petición y ambos se colocaron frente a frente. Sin embargo, cuando parecía que finalmente unirían sus labios, el cantante se echó para atrás y prefirió sonreír.
La pareja terminó alejándose tomada de la mano, sin protagonizar el beso que los presentes esperaban. La reacción llamó la atención durante su primera aparición pública como pareja en un evento de esta magnitud. No obstante, el gesto por sí solo no permite determinar por qué el intérprete decidió no besar a Vanessa en ese momento.