VIDEO: Cristian Castro presenta a su novia Vanessa Ríos y evita besarla frente a las cámaras

El cantante recibió un reconocimiento por sus más de 30 años de trayectoria / Especial

El cantante acudió acompañado de su pareja a los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Cristian Castro acaparó las miradas durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados en Miami, no solo por recibir el Premio Billboard Trayectoria Artística, sino también por presentarse públicamente con su novia, Vanessa Ríos.

El intérprete de “Azul” llegó acompañado de la joven a la alfombra azul del evento, donde ambos conversaron con medios de comunicación y compartieron algunos detalles de su relación. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la prensa les pidió que se dieran un beso y el cantante terminó evitando el gesto.

Cristian Castro presentó públicamente a su novia Vanessa Ríos / Especial

Cristian Castro presenta a Vanessa Ríos ante las cámaras

Durante una entrevista con Telemundo, el cantante habló sobre el reconocimiento que recibió por sus más de tres décadas en la industria musical y agradeció el apoyo que ha tenido a lo largo de su carrera. También respondió con humor cuando le preguntaron cuál era su secreto para mantenerse en forma.

“Además de no hacer nada, mucho amor, mucho… Mucha comida, muchos tacos”.

Fue en ese encuentro con la prensa donde presentó a Vanessa Ríos, de quien contó que es originaria de Guadalajara, Jalisco. Además, aprovechó para elogiar sus habilidades musicales: “La verdad es que canta muy bonito”.

Por su parte, Vanessa expresó su emoción por acompañarlo en una noche importante para su carrera.

El cantante se negó a darle un beso a su novia frente a las cámaras / Especial

“Pues un honor, la verdad, estar acompañando a Cristian, muy orgullosa de él”, declaró.

La joven también confirmó que el cantante participó en la elección de su atuendo para la alfombra azul. Cuando le preguntaron si él la había ayudado a decidir qué ponerse, respondió: “Sí, claro, claro, claro”.

Vanessa Ríos revela quién le canta a quién

Durante la conversación, la pareja también habló sobre sus hábitos cotidianos y la manera en que comparten su gusto por la música. Al preguntarle a Vanessa si Cristian acostumbraba cantarle por las mañanas o despertarla con alguna melodía, su respuesta tomó por sorpresa a los presentes.

“Yo le canto más a él”, reveló Vanessa.

La novia del cantante también contó cuál es la canción que suele dedicarle para despertarlo: “La de Buenos días, Señor Sol”, en referencia al tema popularizado por el propio Cristian Castro.

El Gallito Feliz recibió el Premio Billboard Trayectoria Artística / Redes Sociales

El artista, además, habló sobre la importancia que Vanessa ha adquirido en su vida diaria y explicó que comparten actividades relacionadas con la religión.

“Me cocina mucho, me reza mucho, estamos haciendo el rosario casi diario. Así que ahora, gracias a ella, me estoy poniendo bien con Dios”, comentó.

VIDEO: Cristian Castro evita besar a su novia frente a la prensa

El momento más comentado de la aparición ocurrió cuando los reporteros comenzaron a pedirles que se dieran un beso frente a las cámaras. Cristian Castro aceptó inicialmente la petición y ambos se colocaron frente a frente. Sin embargo, cuando parecía que finalmente unirían sus labios, el cantante se echó para atrás y prefirió sonreír.