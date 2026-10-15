El techo de un colegio privado se desplomó mientras los alumnos tomaban clases en Peshawar

Una tragedia sacudió a Pakistán este jueves 15 de octubre de 2026, luego de que el techo de una escuela privada se desplomara mientras decenas de estudiantes se encontraban tomando clases. El accidente ocurrió en la ciudad de Peshawar, al noroeste del país, y dejó un saldo de al menos 35 personas fallecidas, entre ellas 34 estudiantes y una maestra, además de más de 50 lesionados. El derrumbe provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia, mientras familiares acudieron al lugar para conocer la situación de sus hijos.

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Los hechos se registraron alrededor de las 8:48 de la mañana, hora local, en el Centro Educativo Al-Khair, ubicado en una zona residencial de Peshawar. De acuerdo con los primeros informes, una estructura de la parte superior del edificio cedió y cayó sobre las aulas de los niveles inferiores, ocasionando un colapso que dejó atrapados a numerosos alumnos entre los escombros. La mayoría de los menores afectados tenían entre 6 y 14 años, por lo que la tragedia ha generado consternación dentro y fuera de Pakistán.

Una tragedia sacudió a Pakistán luego de que el techo de una escuela privada se desplomara / Especial

¿Qué pasó en la escuela de Pakistán donde murieron decenas de estudiantes?

El accidente ocurrió cuando los alumnos desarrollaban sus actividades escolares habituales. Sin que existiera tiempo suficiente para evacuar las instalaciones, parte del techo de un nivel superior se vino abajo y provocó el desplome de estructuras sobre los salones inferiores, donde se encontraban niños y personal docente. Los fragmentos de concreto y otros materiales de construcción dificultaron la salida de quienes quedaron atrapados, por lo que fue necesaria la intervención de equipos especializados de rescate.

Tras recibir el reporte, ambulancias, policías y rescatistas acudieron al Centro Educativo Al-Khair, mientras habitantes de la zona y familiares se concentraban en los alrededores. Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para retirar materiales y localizar a las personas afectadas. Cerca de un centenar de rescatistas participó en las labores, que permitieron poner a salvo a decenas de personas que permanecían dentro de las instalaciones.

La emergencia también provocó escenas de angustia entre los padres de familia, quienes acudieron a la escuela al enterarse del derrumbe. Algunos buscaron información directamente con los equipos de rescate, mientras otros se trasladaron a los hospitales de la ciudad para identificar a sus familiares. Las autoridades organizaron el traslado de los lesionados a centros médicos cercanos, donde fueron atendidos por diferentes tipos de traumatismos.

El accidente ocurrió en la ciudad de Peshawar y dejó un saldo de al menos 35 personas fallecidas / Especial

¿Cuántos estudiantes murieron en el derrumbe de la escuela?

Los primeros balances difundidos durante la mañana señalaron 32 estudiantes y una maestra fallecidos, además de al menos 45 personas heridas. Sin embargo, conforme avanzaron las labores de rescate y la atención hospitalaria, las autoridades actualizaron las cifras hasta reportar 34 menores y una docente muertos, así como más de 50 lesionados.

Entre los hospitales que recibieron a las víctimas se encuentra el Lady Reading Hospital de Peshawar, donde el personal médico activó medidas de emergencia para atender a los pacientes. De acuerdo con los reportes del centro hospitalario, varios menores presentaron lesiones de consideración y algunos permanecían en estado crítico debido a traumatismos en la cabeza. La actualización de las cifras reflejó la gravedad del accidente y la necesidad de continuar con la atención médica de los sobrevivientes.

La mayoría de los menores afectados tenían entre 6 y 14 años / Especial

¿Por qué se derrumbó el techo de la escuela en Pakistán?

Una de las principales líneas de investigación está relacionada con las condiciones estructurales del inmueble, ya que las autoridades señalaron que el edificio presentaba debilidades que pudieron contribuir al colapso. También se investiga si el peso acumulado en los niveles superiores rebasó la capacidad de resistencia de la construcción, situación que habría provocado que una parte del techo cediera y afectara el resto de la estructura.

El propietario del colegio fue detenido mientras las autoridades investigan posibles responsabilidades por lo ocurrido. Según los reportes, el responsable del inmueble sostuvo que las lluvias recientes pudieron debilitar el techo, aunque esa explicación todavía no ha sido establecida como causa definitiva. Por ello, las fallas de construcción, el mantenimiento del edificio y las condiciones de seguridad forman parte de los aspectos que deberán revisarse para determinar qué originó el derrumbe.

Las autoridades de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa anunciaron la integración de un comité encargado de investigar las circunstancias del accidente. El objetivo será establecer si existieron irregularidades en las instalaciones, identificar posibles omisiones y determinar las responsabilidades correspondientes. El caso también abrió cuestionamientos sobre la supervisión de las escuelas privadas y las condiciones en las que miles de estudiantes reciben clases diariamente.

Gobierno de Pakistán ordena investigar la tragedia

El derrumbe provocó reacciones de las principales autoridades del país. El primer ministro Shehbaz Sharif expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió brindar la asistencia necesaria a los sobrevivientes, mientras que el presidente Asif Ali Zardari también lamentó el fallecimiento de los estudiantes y solicitó esclarecer las circunstancias que permitieron que ocurriera el accidente.

A nivel provincial, las autoridades exigieron un informe sobre las condiciones del inmueble y las medidas que deberán implementarse para evitar situaciones similares. La investigación deberá determinar si la escuela contaba con las condiciones necesarias para funcionar de manera segura y si existieron advertencias previas relacionadas con el estado de su estructura.