VIDEO: Eddie Vedder, de Pearl Jam, rinde homenaje a Maná antes de su histórico debut en Ohana Festival

La banda mexicana llevó el rock en español a Doheny State Beach durante su décimo aniversario / FB: @mana

Vedder reconoció sus cuatro décadas de trayectoria y su histórica conexión con el público de Los Ángeles

Maná volvió a poner el nombre de México en uno de los escenarios más importantes de California. La agrupación tapatía protagonizó uno de los momentos destacados de la primera jornada del Ohana Festival 2026, celebrado en Doheny State Beach, en Dana Point, donde compartió el cartel estelar de la noche y recibió una presentación muy especial de Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam y uno de los fundadores del encuentro musical.

La participación tuvo un significado especial debido a que se trata del décimo aniversario de Ohana, festival que reúne durante tres días propuestas de rock, indie, folk y otros géneros frente a las costas de California. La edición 2026 se desarrolla del 25 al 27 de septiembre, y Maná apareció desde el viernes como uno de los nombres principales de un cartel que también incluye a Pearl Jam, Eddie Vedder & Friends, Tyler Childers, Alabama Shakes, Billy Idol, Pixies y otras figuras.

Maná volvió a poner el nombre de México en uno de los escenarios más importantes de California / FB: @mana

Eddie Vedder presentó personalmente a Maná

Antes de que Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros aparecieran en el escenario, Eddie Vedder tomó el micrófono para hablar sobre la importancia de recibir a la banda mexicana. El músico destacó tanto su longevidad como el vínculo que han construido con el público de Los Ángeles durante décadas.

“Solo quiero que sepan cuánto significa para nosotros, quiero decir, todas las bandas, pero esta en particular ¿Saben? 40 años juntos. Tienen el sorprendente logro de tener más shows Sold Out, en la Ciudad de Los Ángeles, que cualquier otro artista en la historia… Entonces, queríamos expresar nuestra gratitud y lo que significa para nosotros que han aceptado nuestra invitación de tocar en este escenario relativamente pequeño esta noche”.

Vedder también resaltó una faceta que conecta directamente con la filosofía de Ohana Festival: el activismo ambiental de Maná, desarrollado durante décadas a través de diferentes iniciativas relacionadas con la conservación.

“También debo decir que son grandes amigos del medio ambiente y estamos muy agradecidos de que estarán aportando al ambiente de Ohana. Esta noche, los únicos e inigualables: ¡Maná!”.

La referencia del vocalista de Pearl Jam no fue casual. Además de su trayectoria musical, Maná ha mantenido durante décadas proyectos ambientales mediante Fundación Ecológica Selva Negra, una iniciativa que forma parte de la identidad pública del grupo.

La participación tuvo un significado especial debido a que se trata del décimo aniversario de Ohana / FB: @mana

Maná debuta en Ohana Festival con sus grandes éxitos

Después de la introducción de Eddie Vedder, Maná tomó el escenario con un repertorio construido alrededor de algunos de los temas que han convertido a la banda en referente del rock latino durante cuatro décadas.

Entre las canciones que formaron parte del enérgico set aparecieron “Oye Mi Amor”, “Clavado en un Bar” y “Rayando El Sol”, canciones que cruzaron generaciones y que encontraron una respuesta inmediata entre el público reunido frente al escenario de Doheny State Beach.

La presentación representó además el debut de Maná en Ohana Festival. La edición del décimo aniversario colocó a la agrupación mexicana entre los actos principales de la primera jornada, en una programación encabezada también por Eddie Vedder y otros nombres internacionales.

La presencia de Maná destacó especialmente dentro de un cartel dominado por propuestas anglosajonas, llevando el rock en español ante una audiencia diversa en uno de los festivales más reconocidos del sur de California.

Maná apareció desde el viernes como uno de los nombres principales de un cartel que también incluye a Pearl Jam / FB: @mana

Maná y Pearl Jam unen dos historias del rock

La imagen de Eddie Vedder presentando personalmente a Maná también representó un encuentro entre dos nombres que han desarrollado carreras paralelas desde finales de los años 80 y principios de los 90.

Mientras Pearl Jam se convirtió en una de las agrupaciones fundamentales del rock estadounidense, Maná logró llevar el rock mexicano y en español hacia estadios y arenas alrededor del mundo. La coincidencia en Ohana permitió reunir ambas historias frente a un público acostumbrado a la diversidad musical que caracteriza al festival.

Eddie Vedder también destacó durante su presentación el éxito que Maná ha conseguido particularmente en Los Ángeles, ciudad en la que la banda ha establecido diferentes récords de asistencia. La agrupación ha sido reconocida por acumular un número histórico de conciertos en arenas de la ciudad y por mantener una relación particularmente cercana con la comunidad latina de California.

Maná celebra 40 años de trayectoria

La participación en Ohana ocurre durante un año particularmente importante para la agrupación mexicana, que celebra cuatro décadas de trayectoria.

Desde su formación en Guadalajara durante los años 80, Maná ha construido un catálogo que incluye canciones convertidas prácticamente en himnos del rock en español, además de una carrera internacional que los ha llevado por decenas de países.

La banda cuenta además con cuatro premios Grammy y nueve Latin Grammy, entre otros reconocimientos, y en los últimos años ha continuado sumando hitos dentro de la industria musical internacional.

Su impacto también les permitió convertirse en la primera banda latina nominada al Rock & Roll Hall of Fame, un reconocimiento que volvió a colocar su trayectoria dentro de la conversación internacional sobre la historia del rock.

Maná también hizo historia durante el Mundial 2026

La actuación en Ohana se suma a otro de los grandes momentos que la banda vivió durante 2026. En junio, Maná participó durante las celebraciones relacionadas con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, llevando nuevamente “Oye Mi Amor” a un escenario de alcance internacional.

El momento reforzó un año en el que la agrupación mexicana ha combinado presentaciones especiales con su propia gira internacional.

Pocas semanas después, Maná volvió a California para formar parte del décimo aniversario de Ohana y presentarse ante un público distinto, pero con el mismo objetivo: llevar canciones en español a escenarios donde históricamente han predominado los artistas anglosajones.

El Vivir Sin Aire Tour continúa por Estados Unidos

Paralelamente a estas participaciones especiales, Maná continúa con su Vivir Sin Aire Tour, una gira que recorre Estados Unidos y posteriormente diferentes ciudades latinoamericanas.

La nueva producción presenta una renovación visual importante, con pantallas, diseño inmersivo y diferentes elementos de escenografía creados para acompañar un repertorio construido alrededor de cuatro décadas de canciones.

Durante los próximos meses, la agrupación mantendrá fechas en arenas estadounidenses antes de continuar hacia Latinoamérica, donde tiene previstas presentaciones en diferentes estadios. El tour forma parte de una etapa en la que la banda busca celebrar su historia sin limitarse únicamente a la nostalgia, manteniendo activo su repertorio frente a nuevas generaciones.

Maná cerrará el año regresando a casa

Después de recorrer Estados Unidos y Latinoamérica, Maná tiene previsto regresar a la Ciudad de México para cerrar 2026 con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, los días 16 y 17 de diciembre.

Las presentaciones tendrán un significado especial al realizarse cuatro décadas después de la formación de la banda en México y funcionar como una celebración de regreso a casa.