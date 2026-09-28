Un estallido durante los festejos en San Jerónimo Cuatro Vientos provocó pánico entre los asistentes y movilizó a los servicios de emergencia de la localidad; se reportan múltiples personas lesionadas

Una fuerte explosión de pirotecnia provocó momentos de pánico durante una fiesta patronal en San Jerónimo Cuatro Vientos, en Ixtapaluca, Estado de México. El estruendo ocurrió mientras los asistentes disfrutaban de la música y la celebración, cuando de manera repentina comenzaron a escucharse gritos y varias personas corrieron para ponerse a salvo.

Asistentes corrieron tras la explosión de pirotecnia durante la fiesta patronal / Especial

En las imágenes que circulan del momento se observa a los asistentes reunidos frente a la música de banda, hasta que ocurre el estallido. La reacción fue inmediata: algunas personas intentaron alejarse del punto donde se registró la detonación, mientras otras buscaron refugio entre la multitud.

Pirotecnia provoca momentos de pánico

De acuerdo con los primeros reportes difundidos sobre el incidente, cuerpos de emergencia se movilizaron hacia el lugar para atender la situación y verificar si había personas lesionadas. Hasta el momento, se desconoce con exactitud la cifra preliminar de afectados, mientras se espera información oficial de las autoridades.

El estallido provocó momentos de pánico entre los asistentes a la celebración / Especial

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos locales arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios y atender a los afectados, trasladando a los más graves a hospitales cercanos.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha precisado el número total de heridos ni la causa exacta que detonó el material. Sin embargo, los primeros reportes apuntan a un posible mal manejo en el chispazo de los cohetes cerca de la zona donde se resguardaba el resto de la pirotecnia.