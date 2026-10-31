Algunos asistentes también presentaron síntomas de posible intoxicación y el inmueble fue suspendido / Especial

Una celebración clandestina se salió de control y provocó una movilización de cuerpos de emergencia

Una fiesta de Halloween en Ecatepec, Estado de México, terminó en una emergencia la noche del viernes, luego de que se registrara una presunta estampida que dejó alrededor de 20 jóvenes lesionados, además de varios asistentes con síntomas de posible intoxicación. La situación provocó la intervención de corporaciones policiacas y equipos de rescate, quienes acudieron al inmueble donde se desarrollaba el evento para atender a los afectados y controlar el acceso al establecimiento.

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De acuerdo con los primeros reportes, la celebración se realizaba de manera clandestina y contaba con la presencia de numerosos jóvenes, algunos de ellos aparentemente estudiantes de bachillerato. Sin embargo, lo que comenzó como una reunión para celebrar Halloween terminó en momentos de confusión cuando varios participantes intentaron abandonar el lugar al mismo tiempo, presuntamente ante la posibilidad de que las autoridades intervinieran para suspender el evento.

Una fiesta de Halloween en Ecatepec, Estado de México, terminó en una emergencia / Especial

La movilización de los servicios de emergencia comenzó aproximadamente a las 20:30 horas, cuando se recibió una alerta sobre personas lesionadas y otras que se encontraban en malas condiciones de salud dentro del inmueble. Al llegar, los equipos de atención encontraron a varios asistentes que requerían ayuda, mientras otros permanecían en el establecimiento a la espera de que sus familiares acudieran por ellos.

¿Qué pasó durante la fiesta de Halloween en Ecatepec?

Los primeros informes señalan que el incidente comenzó cuando un grupo de asistentes intentó salir apresuradamente del inmueble, lo que habría provocado una aglomeración en la zona de acceso. En medio del movimiento, varios jóvenes perdieron el equilibrio y cayeron al suelo, mientras otras personas continuaban avanzando hacia la salida.

Esta situación derivó en una presunta estampida en la que aproximadamente 20 asistentes resultaron lesionados, algunos después de ser pisoteados durante la confusión. Aunque se reportaron golpes y otras afectaciones físicas, hasta el momento no se ha difundido un balance médico oficial que precise la gravedad de cada caso.

Reportaron autoridades una presunta estampida que dejó alrededor de 20 jóvenes lesionados / Especial

Reportan jóvenes intoxicados durante fiesta clandestina

Además de las lesiones ocasionadas por la aglomeración, varios jóvenes presentaban síntomas compatibles con una posible intoxicación, situación que generó preocupación entre los equipos de emergencia que acudieron al establecimiento.

De manera preliminar, se mencionó que algunos asistentes pudieron haber consumido bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas u otras sustancias. Los informes iniciales señalan que entre 10 y 15 jóvenes se encontraban semiconscientes, por lo que quedaron bajo resguardo de la Célula Violeta de Ecatepec, instancia que intervino para brindar acompañamiento y protección a los afectados.

Debido a que entre los asistentes habría estudiantes menores de edad, los elementos de seguridad también implementaron medidas para procurar que los jóvenes fueran entregados a sus familiares o tutores responsables.

La situación provocó un despliegue de distintas corporaciones de seguridad y atención a emergencias, entre ellas Protección Civil, Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de Marina y personal del Gobierno de Ecatepec, quienes acudieron al sitio para auxiliar a los asistentes y establecer medidas de seguridad.

La celebración se realizaba de manera clandestina y había bebidas adulteradas / Especial

¿Qué pasará con los organizadores de la fiesta en Ecatepec?

Las personas relacionadas con la organización del evento podrían enfrentar procedimientos administrativos o legales si las autoridades encuentran elementos que acrediten incumplimientos a las disposiciones aplicables. Sin embargo, la presentación de los posibles responsables ante las autoridades no significa que se haya determinado su culpabilidad.

Entre los aspectos que deberán revisarse se encuentran las condiciones del inmueble, las medidas de protección civil, la capacidad permitida de asistentes y las circunstancias que provocaron la aglomeración en la salida.