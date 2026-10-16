VIDEO / Francisco Céspedes: ¿cuál es su estado de salud tras casi sufrir un desmayo en pleno concierto?

El artista regresó al escenario y continuó con el espectáculo / Especial

El cantautor cubano tuvo que interrumpir temporalmente su presentación en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

El cantante cubano Francisco Céspedes preocupó a sus seguidores luego de presentar un fuerte malestar durante el concierto sinfónico que ofreció la noche del jueves 15 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en México.

El incidente ocurrió mientras interpretaba la quinta canción de su repertorio, en una presentación dirigida por el maestro dominicano Amaury Sánchez. Ante las dificultades físicas que experimentaba, el artista tuvo que detener momentáneamente el espectáculo para recibir asistencia.

"Me siento mal, veo estrellas, creo que me voy a vomitar", expresó Céspedes antes de quedar inmóvil sobre el escenario, según informó Televisa Espectáculos, de México, medio que dio a conocer lo ocurrido durante la presentación.

El cantante cubano Francisco Céspedes preocupó a sus seguidores / Especial

El intérprete recibió atención y fue retirado momentáneamente del escenario, mientras los asistentes permanecían atentos a su estado de salud. La situación generó preocupación entre el público, debido a que el cantante necesitó ayuda para abandonar el escenario.

Sin embargo, después de recibir atención y sentirse mejor, Francisco Céspedes regresó para continuar con el concierto, donde fue recibido con una ovación.

"Espero poderme parar, me siento del carajo", manifestó el cantautor mientras agradecía los aplausos de los asistentes, aunque todavía evidenciaba molestias.

El cantante se empezó a sentir mal a la quienta canción y tuvo que hacer una pausa / Especial

Revelan el estado de salud de Francisco Céspedes

Tras lo ocurrido, el equipo del cantante difundió un comunicado para informar sobre su estado de salud y explicar las circunstancias que provocaron la interrupción del espectáculo.

En el mensaje, confirmaron que el artista se encuentra estable y detallaron que el malestar se debió a una baja de presión, la cual pudo controlarse en el momento.

Pancho Céspedes continuó con su presentación para complacer a su público / Especial

Este es el comunicado íntegro sobre el estado de salud de Francisco Céspedes:

A los medios de comunicación, al público y a quienes han expresado su preocupación:

Informamos que el maestro Francisco Céspedes se encuentra bien y estable, después del malestar que presentó durante su concierto sinfónico la noche del 15 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Durante la presentación, el maestro tuvo una baja de presión que pudo controlarse en el momento, por lo que fue necesario hacer una breve pausa para su recuperación.

Durante ese espacio, nuestra querida Ros Arango, invitada especial del concierto, nos apoyó acompañando al público con su voz, en un gesto de cariño, profesionalismo y solidaridad que agradecemos profundamente.

Tras recibir atención y sentirse mejor, el maestro regresó al escenario y continuó ofreciendo su concierto, como pudieron constatar los asistentes.

El maestro viene de una extensa gira por España, con los cambios de horario y la adaptación a la altura de la Ciudad de México que implica su regreso. Como él ha compartido públicamente, vive con diabetes, condición que forma parte de los cuidados de su salud.

Gracias al público por su comprensión, sus aplausos y sus muestras de afecto; al equipo y a los doctores que nos apoyaron por su pronta atención, y a los medios de comunicación por su interés y por informar con responsabilidad.

Asimismo, el maestro se encuentra listo y entusiasmado para recibir el Grammy a la Excelencia Musical el próximo 9 de noviembre.