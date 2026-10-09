El fenómeno obligó a evacuar a cerca de 300 estudiantes de una escuela / Especial

Dos trombas marinas se formaron frente a las costas de Marsala y posteriormente alcanzaron tierra firme en Italia

Un violento tornado golpeó este viernes 9 de octubre varias localidades del oeste de Sicilia, Italia, dejando a su paso vehículos volcados, edificios dañados, árboles arrancados y varias personas heridas. Las zonas de Marsala y Petrosino, en la provincia de Trapani, se encuentran entre las más afectadas por el fenómeno meteorológico, cuyas impresionantes imágenes comenzaron rápidamente a circular en redes sociales.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades italianas, el fenómeno comenzó cuando dos trombas marinas se formaron frente al puerto de Marsala y posteriormente avanzaron hacia tierra firme. Al tocar suelo, la fuerza de los vientos provocó importantes daños en diferentes puntos de la región, afectando casas, automóviles, cultivos e infraestructura urbana.

Un violento tornado golpeó este viernes 9 de octubre varias localidades del oeste de Sicilia, Italia / Especial

Tornado golpea escuela con cientos de estudiantes

Uno de los puntos que sufrió mayores daños fue el plantel de Terrenove del Instituto Comprensivo Alcide De Gasperi, ubicado sobre la vía Nazionale, donde cientos de estudiantes se encontraban tomando clases cuando el tornado alcanzó las instalaciones.

La Protección Civil de Sicilia informó que aproximadamente 300 estudiantes fueron evacuados después de que el fuerte viento dañara las instalaciones. El fenómeno rompió ventanas, arrancó elementos de la estructura y dispersó material escolar dentro del inmueble.

Según el balance oficial difundido inicialmente, ocho estudiantes sufrieron heridas leves y algunos fueron trasladados al hospital Paolo Borsellino de Marsala para recibir valoración y atención médica. La rápida respuesta del personal permitió llevar a los alumnos hacia zonas consideradas más seguras mientras era imposible abandonar el edificio debido a la intensidad del viento.

Las zonas de Marsala y Petrosino, en la provincia de Trapani, se encuentran entre las más afectadas / Especial

Autos terminaron volcados por la fuerza del viento

Las imágenes difundidas después del paso del fenómeno permiten dimensionar la fuerza que alcanzaron las ráfagas. Diversos automóviles terminaron volcados o desplazados de su posición, mientras árboles y postes eléctricos cayeron sobre diferentes vialidades.

Uno de los hechos más graves ocurrió en Petrosino, donde un automóvil fue golpeado por el viento y terminó dentro de un barranco. Dos personas resultaron heridas y tuvieron que recibir atención hospitalaria, de acuerdo con los reportes de los servicios de emergencia.

Los bomberos italianos desplegaron diferentes equipos en Marsala, Petrosino y otras localidades de la provincia de Trapani para atender llamados de emergencia, retirar árboles, revisar estructuras y auxiliar a las personas afectadas. También se enviaron refuerzos desde Palermo y Agrigento ante la magnitud de los daños.

El fenómeno comenzó cuando dos trombas marinas se formaron frente al puerto de Marsala / Especial

Tornado interrumpe tránsito carretero y ferroviario

El fenómeno también provocó problemas para desplazarse por la región. La caída de árboles, postes eléctricos y diferentes objetos sobre las calles obligó a interrumpir temporalmente la circulación en diversos puntos.

La Protección Civil indicó además que hubo afectaciones al servicio ferroviario, debido al cierre de diferentes cruces y pasos a nivel después del paso de la tormenta. Las autoridades comenzaron a trabajar en el retiro de escombros y la revisión de las zonas dañadas para recuperar paulatinamente la movilidad.

En distintas viviendas se reportaron daños en techos, ventanas y estructuras, mientras que algunas zonas también registraron inundaciones como consecuencia de las intensas lluvias que acompañaron al fenómeno meteorológico.

El paso del tornado quedó registrado por habitantes de la región, quienes comenzaron a compartir videos en redes sociales. En las imágenes puede observarse una enorme columna de viento avanzando desde el mar hacia tierra, mientras levanta objetos y deja un amplio rastro de destrucción.

Algunas grabaciones también muestran vehículos afectados y calles cubiertas de materiales después del paso del fenómeno. La violencia del viento fue suficiente para provocar importantes daños incluso en construcciones, mientras equipos de emergencia comenzaron a recorrer las localidades más golpeadas.