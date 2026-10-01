VIDEO: Gobernadora de Tlaxcala es retirada de emergencia por su seguridad tras protesta de campesinos

El personal de seguridad modificó la ruta de salida de la mandataria / Especial

Productores se manifestaron durante un evento encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros para exigir atención a sus demandas

Un evento oficial encabezado por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, terminó en medio de una protesta de campesinos en el municipio de Calpulalpan, donde productores aprovecharon la presencia de la mandataria para exigir atención a las problemáticas que enfrenta el campo y solicitar un diálogo directo con las autoridades estatales. La concentración provocó momentos de tensión y llevó al equipo de seguridad a modificar la ruta prevista para que la gobernadora abandonara el lugar.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 30 de septiembre, durante la colocación de la primera piedra de la denominada Ciudad del Abuelo o Ciudad del Adulto Mayor. Integrantes de organizaciones campesinas se presentaron en el sitio para manifestar su inconformidad y, mientras se desarrollaba el acto, lanzaron reclamos contra Cuéllar Cisneros.

“¡Represora, represora!”, fueron algunos de los gritos lanzados por los manifestantes mientras exigían a la mandataria atender directamente el conflicto que mantienen con el Gobierno estatal.

Un evento de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros terminó en medio de una protesta / Especial

¿Qué pasó con Lorena Cuéllar durante la protesta en Calpulalpan?

La tensión aumentó al finalizar el evento, cuando productores se concentraron en los alrededores y algunos accesos quedaron bloqueados. Distintos reportes locales señalan que los campesinos se aproximaron al vehículo en el que se trasladaría la gobernadora, por lo que el personal encargado de su seguridad optó por utilizar una ruta diferente a la originalmente contemplada.

La camioneta finalmente consiguió abandonar la zona por una calle alterna mientras los manifestantes continuaban expresando sus inconformidades. Los reportes disponibles describen una salida modificada por el bloqueo de los accesos; hasta ahora, no señalan que la gobernadora haya sufrido alguna agresión física durante la protesta.

Los productores explicaron que su intención era entregar un pliego de peticiones y conseguir una audiencia con la mandataria estatal. Emigdio Taboada, integrante de Agricultura Digna Tlaxcala, aseguró que han presentado ocho solicitudes para dialogar con Cuéllar Cisneros y abordar un plan para atender la situación del campo.

El equipo de seguridad retiró a la mandataria para evitar algún enfrentamiento con ella / Especial

¿Qué exigen los campesinos de Tlaxcala?

Entre las propuestas que han planteado los productores se encuentran una banca de desarrollo y crédito, un fondo de contingencia y un proyecto agroindustrial, además de políticas públicas que permitan responder a emergencias climáticas y otros riesgos que afectan al sector agrícola.

El conflicto no comenzó con la protesta del 30 de septiembre. Los agricultores de la región han realizado diferentes movilizaciones durante 2026 para exigir mejores condiciones para el campo y atención de las autoridades. En abril, productores y transportistas participaron en un paro que incluyó bloqueos de la carretera federal México-Veracruz y del Arco Norte, en Tlaxcala.

Entre las demandas planteadas en esas movilizaciones estuvieron precios de garantía para el maíz, acceso al financiamiento mediante banca de desarrollo, reducción de costos relacionados con combustibles y mayor seguridad en carreteras, además de otros planteamientos relacionados con la actividad agrícola.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 30 de septiembre en el municipio de Calpulalpan / Especial

Protestas de abril terminaron en enfrentamiento con policías

La relación entre los productores y las autoridades estatales se tensó particularmente después de los acontecimientos registrados los días 6 y 7 de abril, cuando fuerzas de seguridad intervinieron para retirar bloqueos carreteros.

Durante aquel operativo, policías estatales utilizaron gas lacrimógeno y una tanqueta de agua para dispersar a manifestantes, de acuerdo con reportes publicados entonces. Los agricultores denunciaron el uso excesivo de la fuerza y responsabilizaron a las autoridades por las agresiones que, aseguraron, sufrieron durante el desalojo.

Días después, integrantes del movimiento acudieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia relacionada con lo ocurrido. Los campesinos señalaron presuntas agresiones, golpes y detenciones durante el operativo, acusaciones que quedaron sujetas a la investigación correspondiente.