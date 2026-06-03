VIDEO: Helicóptero militar británico se desploma durante operativo; mueren tres marinos

Una tragedia sacudió a las Fuerzas Armadas del Reino Unido luego de que un helicóptero militar de la Marina Real británica se estrellara durante la madrugada de este miércoles en el sur de Inglaterra, provocando la muerte de tres integrantes de la Royal Navy y movilizando a cuerpos de emergencia, autoridades militares y equipos especializados de investigación.

El accidente ocurrió en una zona rural de Sourton Down, cerca de la localidad de Okehampton, en el condado de Devon. La aeronave involucrada fue un helicóptero Merlin, uno de los modelos más utilizados por las fuerzas armadas británicas para misiones de transporte, vigilancia y operaciones especiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se registró poco antes de las 04:00 horas, momento en el que vecinos y autoridades detectaron la caída de la aeronave en un campo cercano al campamento militar de Dartmoor, una instalación utilizada frecuentemente para ejercicios de entrenamiento.

El accidente ocurrió en una zona rural de Sourton Down, cerca de la localidad de Okehampton / Especial

Amplio operativo tras la caída

Minutos después del impacto, servicios de emergencia, personal militar y elementos de seguridad llegaron al lugar para acordonar la zona y comenzar las labores de rescate e investigación. La Policía de Devon y Cornwall implementó un importante dispositivo de seguridad alrededor del área afectada, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas temporalmente para facilitar el trabajo de los especialistas.

Entre las vialidades afectadas destacaron distintos accesos de la carretera A386 y sectores cercanos a A30 Sourton Cross, por lo que las autoridades pidieron a los automovilistas utilizar rutas alternas y evitar acercarse al sitio del accidente.

Debido a que el helicóptero operaba cerca de una zona de entrenamiento militar, los investigadores también analizarán las condiciones bajo las cuales se desarrollaba la misión antes de la caída.

La aeronave es utilizada en diversas operaciones, de transporte táctico, guerra antisubmarina y rescate / Especial

No hubo sobrevivientes

Horas después del accidente, el Ministerio de Defensa británico confirmó la peor noticia: los tres integrantes de la Marina Real que viajaban a bordo perdieron la vida. La institución emitió un comunicado en el que informó que los familiares de las víctimas ya fueron notificados y solicitaron privacidad mientras continúan las investigaciones.

"Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de tres miembros de la Marina Real Británica durante un ejercicio de entrenamiento con helicópteros el miércoles 3 de junio cerca de Sourton, Devon. Se ha informado a las familias de los militares fallecidos, quienes han solicitado un período de gracia antes de que se publiquen más detalles. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos en estos momentos de dolor”.

Las autoridades no han revelado por el momento la identidad de los fallecidos ni detalles sobre el rango o funciones que desempeñaban dentro de la institución.

La Marina Real británica confirmó que murieron los tres tripulantes / Especial

¿Qué se sabe del helicóptero Merlin?

La aeronave involucrada pertenece a la familia de helicópteros Merlin, una de las plataformas más importantes dentro de las fuerzas armadas británicas.

Este modelo trimotor es utilizado en diversas operaciones, incluyendo transporte táctico, guerra antisubmarina, rescate, vigilancia marítima y apoyo logístico. A lo largo de los años ha sido sometido a distintos procesos de modernización para mantenerlo operativo dentro de la flota militar del Reino Unido.

Sin embargo, el accidente volvió a poner bajo la lupa el estado de mantenimiento y operación de algunas aeronaves militares, especialmente aquellas que participan constantemente en maniobras de entrenamiento y despliegues operativos.

Las autoridades buscan conocer qué fue lo que provocó la caída del helicóptero / Especial

Investigan las causas del accidente

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa británico no ha dado a conocer las posibles causas del desplome. Los expertos trabajarán en la recuperación de evidencia, el análisis de los restos de la aeronave y la revisión de los registros de vuelo para determinar si el accidente fue provocado por una falla mecánica, un error operativo, condiciones ambientales o algún otro factor externo.

Mientras tanto, la zona permanecerá bajo resguardo militar para permitir que los especialistas continúen con las labores periciales y la recopilación de información que ayude a esclarecer uno de los accidentes más graves sufridos recientemente por la Marina Real británica.