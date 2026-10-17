Terminó con heridas en la mano y el rostro, pero decidió continuar el espectáculo / Especial

El vocalista sufrió una aparatosa caída durante su presentación en la Feria San Francisco Pachuca

Lo que debía ser una noche de música, nostalgia y diversión terminó convirtiéndose en un tremendo susto para Jorge D’Alessio, vocalista y líder de Matute, quien sufrió una aparatosa caída desde el escenario mientras ofrecía un concierto en la Feria San Francisco Pachuca 2026. El incidente ocurrió el viernes 16 de octubre, cuando el cantante caminaba por la pasarela del escenario y, sin percatarse de que había llegado al final de la estructura, dio un paso en falso que lo hizo caer hacia una zona donde se encontraban diversos equipos de producción.

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La caída provocó momentos de angustia entre sus compañeros y los miles de asistentes que disfrutaban de la presentación en el Teatro del Pueblo, pues el músico no logró incorporarse inmediatamente después del golpe. Sin embargo, pese a que sufrió heridas en una mano y en el rostro, D’Alessio decidió continuar con el concierto hasta el final, demostrando que el espectáculo debía seguir. Más tarde, el propio cantante relató lo sucedido y, fiel a su sentido del humor, comparó el accidente con la recordada caída de Juan Gabriel sobre un escenario.

¿Cómo fue la caída de Jorge D’Alessio durante el concierto de Matute?

El accidente ocurrió mientras Jorge D’Alessio recorría la pasarela instalada frente al escenario, una estructura que habitualmente cuenta con una barra de contención para evitar que los artistas sobrepasen el límite. Sin embargo, durante la presentación en Pachuca, dicho elemento no se encontraba colocado, situación que, de acuerdo con el cantante, influyó directamente en el tropiezo.

Al explicar cómo ocurrió el accidente, D’Alessio reconoció que no alcanzó a distinguir dónde terminaba la pasarela debido a los seguidores que se encontraban frente a él, por lo que continuó caminando hasta caer.

“No vi. Por los seguidores no vi el final de la pasarela. Normalmente tenemos una barra ahí, hoy no estaba. Entonces, pisé muy duro y me fui”.

Aunque inicialmente el accidente generó preocupación, el cantante decidió contar la experiencia con humor y, después de describir el golpe, soltó una carcajada acompañada de un “Au”, expresión que dejó ver que todavía sentía las consecuencias de la caída.

Matute detuvo la música tras ver a Jorge D’Alessio en el suelo

Uno de los momentos más preocupantes ocurrió inmediatamente después del accidente, cuando los integrantes de Matute se percataron de que Jorge D’Alessio no se levantaba. La situación provocó que la banda interrumpiera momentáneamente su interpretación, pues desconocían la gravedad de las lesiones que había sufrido su compañero.

Tana Planter, vocalista de la agrupación, recordó que el músico cayó en una zona donde había diferentes objetos utilizados por el equipo técnico, lo que hizo todavía más alarmante la escena.

“Yo me asomé y había cases, había ventilador, cayó encima de cualquier cantidad de cosas”.

La cantante también explicó que el resto de la agrupación dejó de tocar al darse cuenta de que D’Alessio permanecía en el suelo, pues temieron que el golpe hubiera tenido consecuencias importantes.

“Cuando no te parabas, o sea, todos dejamos de tocar. O sea, fue horrible”, le dijo Planter en la grabación.

A pesar del impacto y de los momentos de incertidumbre, Jorge logró recuperarse lo suficiente para reincorporarse al espectáculo, una decisión que permitió a la agrupación continuar con la presentación programada en la feria.

Jorge D’Alessio terminó con heridas en la mano y el rostro

Aunque el accidente no provocó lesiones de gravedad, el cantante sufrió golpes en el rostro y una herida en la mano que presentó sangrado, según relató junto con sus compañeros después del concierto. Las imágenes y testimonios sobre lo sucedido dejaron ver que la caída fue considerablemente más fuerte de lo que inicialmente pudo parecer desde el público.

Tana Planter aseguró que una de las principales preocupaciones fue la lesión en la mano del vocalista, debido a que continuaba sangrando después del golpe.

“O sea, tiene abierto ahí. Y la mano no le deja de sangrar”.

Por su parte, Jorge D’Alessio reconoció que el accidente había sido doloroso, aunque intentó restarle dramatismo a lo ocurrido y tranquilizar a quienes estaban preocupados por su estado de salud.

“¿Quieres que te diga? Dolió, dolió duro”.

El cantante también explicó que las heridas en determinadas partes del cuerpo pueden producir un sangrado aparatoso, motivo por el cual intentó mantener la calma y evitar que sus compañeros o el personal técnico se alarmaran más de lo necesario.