VIDEO: Marichelo, entre lágrimas, habla de la supuesta infidelidad de su esposo Jorge D’Alessio

Marichelo no pudo ocultar el dolor que atraviesa tras su separación de Jorge D’Alessio, con quien compartió casi 15 años de matrimonio, y aunque intentó mantenerse firme frente a las cámaras, la emoción terminó por rebasarla al hablar de este proceso personal que, según sus propias palabras, es uno de los más complicados que ha vivido.

La exactriz fue cuestionada sobre su situación actual y, visiblemente afectada, dejó ver que se encuentra en una etapa de duelo, tratando de asimilar lo ocurrido mientras protege a su familia del impacto mediático.

"No está siendo un momento fácil, es un momento muy complicado, no creo que nadie quiera vivirlo, no creo ser la única mujer que está pasando por algo así".

Marichelo y Jorge D'Alessio iban para 15 años de matrimonio / Redes Sociales

Rumores de infidelidad y silencio

En medio de la polémica, han surgido versiones que apuntan a una supuesta infidelidad por parte de Jorge D’Alessio como detonante de la separación, sin embargo, Marichelo optó por no entrar en detalles y mantenerse al margen de los señalamientos, aunque sin negar directamente lo que se ha dicho.

Su postura ha sido clara: hablar únicamente de su experiencia, evitando señalar a terceros y enfocándose en sobrellevar el momento con dignidad.

"Tendrías que preguntárselo a él (sobre la infidelidad). Como siempre he dicho, siempre he hablado de mí; jamás he hablado de alguien más y de mí aquí estoy. Por supuesto que sé que tengo que dar una explicación, lo entiendo perfectamente, y les agradezco el cariño”.

La exactriz decidió hablar con la prensa de los problemas en su matrimonio donde no desmiente los rumores de infidelidad / Redes Sociales

Su prioridad: sus hijos

La hermana de Anahí también compartió que, en medio de esta situación, tanto ella como sus hijos están recibiendo apoyo emocional, buscando reconstruir su estabilidad familiar lejos del ruido mediático, por lo que hizo un llamado directo a los medios y al público para respetar este proceso que considera profundamente personal. Su mensaje dejó ver que, más allá de la polémica, su enfoque está en proteger a sus hijos y sanar como familia.

"Lo único que les pido es respeto porque no es un momento fácil, al menos para mí no es un momento fácil; no estoy lista, necesito tantito... estamos tomándonos de mucho amor. Hay cosas de las que no me gustaría hablar porque aquí están mis hijos; tengamos la prudencia necesaria”.

La pareja no ha hecho oficial su rompimiento pero se confirma que están separados por el momento / Redes Sociales

La postura de Jorge D’Alessio

Por su parte, Jorge D’Alessio ya había dado algunas declaraciones días antes, donde reconoció la separación y dejó claro que ambos buscan mantener el tema en privado, principalmente por el bienestar de sus hijos, además de expresar respeto y cariño hacia Marichelo, lo que contrasta con las versiones que circulan en redes y medios de espectáculos.

A la par, el periodista Javier Ceriani ha difundido información sobre el pasado del músico, lo que ha reavivado la conversación en torno a su vida personal y las posibles causas de la ruptura, señalando episodios de relaciones anteriores y conductas que, según su versión, ocurrieron desde los inicios de su matrimonio, lo que ha generado aún más especulación alrededor del caso.

"Vivían juntos en la colonia Condesa, en la época de 2001, Jorge D'Alessio tenía su búnker y ahí vivían con su pareja gay antes de andar con Marichelo. DICEN que en sus fiestas compraban sustancias para todos, y el edificio era el búnker del pecado. Siempre había música, empezaban a ensayar para lo que hoy es Matute, total descontrol”.