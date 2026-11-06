VIDEO: Mon Laferte recibe golpe en la cara con celular que le lanzó una fan durante concierto

La cantante fue impactada por un teléfono mientras se presentaba en Las Vegas / Especial

El incidente obligó a interrumpir el espectáculo y provocó que personal de seguridad retirara a la agresora

Un concierto de Mon Laferte en Las Vegas, Estados Unidos, se vio interrumpido por un incidente que generó indignación entre los asistentes. Mientras la cantante realizaba su presentación, una mujer del público lanzó un teléfono celular hacia el escenario y el dispositivo terminó golpeando directamente el rostro de la artista, quien tuvo que detener el espectáculo durante algunos minutos para recuperarse del impacto.

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El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa cómo el objeto alcanza a la intérprete en plena actuación. De acuerdo con los primeros reportes, el celular habría impactado cerca de uno de sus ojos, lo que provocó que la cantante interrumpiera momentáneamente su presentación mientras se atendía la situación.

La reacción del público no se hizo esperar. Los asistentes manifestaron su molestia mediante abucheos dirigidos a la mujer señalada como responsable de lanzar el teléfono, mientras integrantes del equipo de seguridad intervenían para retirarla del recinto. A pesar del incidente, Mon Laferte regresó al escenario minutos después y continuó con su concierto.

Mon Laferte recibió el impacto de un celular durante un concierto en Las Vegas / Especial

¿Qué le pasó a Mon Laferte durante su concierto en Las Vegas?

El incidente ocurrió mientras Mon Laferte se encontraba sobre el escenario, interpretando parte de su repertorio frente a los asistentes que acudieron a verla en Las Vegas. En un momento de la presentación, una mujer lanzó un teléfono celular en dirección a la cantante, sin que se haya esclarecido públicamente cuál era su intención.

El dispositivo alcanzó a la artista en el rostro, presuntamente en una zona cercana al ojo, lo que la obligó a detener su actuación. La situación generó preocupación entre los presentes, debido a que un objeto de estas características puede provocar lesiones cuando es arrojado con fuerza desde el público.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el instante del impacto, así como la interrupción del espectáculo. Aunque el incidente fue visible para los asistentes, hasta el momento no se ha dado a conocer un reporte médico que confirme alguna lesión de gravedad ni se ha informado si la cantante necesitó atención especializada después de la presentación.

La intérprete permaneció fuera de la dinámica habitual del concierto durante algunos minutos, mientras se controlaba lo sucedido y se garantizaban las condiciones para continuar con el espectáculo.

La cantante interrumpió su presentación después de ser golpeada en el rostro / Especial

Así reaccionó el público cuando una fan golpeó a Mon Laferte

La agresión provocó una respuesta inmediata de los asistentes, quienes comenzaron a abuchear a la mujer que presuntamente había lanzado el celular. La molestia se extendió entre el público, ya que el incidente interrumpió la presentación y puso en riesgo la integridad física de la cantante.

Ante la situación, elementos de seguridad se acercaron a la zona donde se encontraba la asistente y procedieron a retirarla del recinto. La intervención permitió controlar el momento de tensión y evitar que el conflicto continuara entre los espectadores.

El video del incidente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales, donde usuarios expresaron su rechazo a este tipo de conductas durante los conciertos. Las imágenes también despertaron preocupación por la seguridad de los artistas, quienes en ocasiones se encuentran expuestos al lanzamiento de objetos desde las primeras filas.

Hasta ahora, no se ha informado si la mujer enfrentó alguna sanción adicional después de ser retirada del lugar ni si la cantante o los organizadores presentaron una denuncia por lo sucedido.

En el caso ocurrido en Las Vegas, la rápida intervención del equipo de seguridad permitió retirar a la asistente señalada y reanudar el concierto, sin que se reportara la cancelación definitiva del evento.

Personal de seguridad retiró a la asistente tras el incidente.