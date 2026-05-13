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VIDEO: Muere la magistrada Oyuki Ramírez tras ataque de abejas; alcanzó a salvar a su hijo de 3 años

La mujer es considerada toda una heroína por su valiente acto de protección a su familia / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:04 - 13 mayo 2026
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La funcionaria permaneció nueve días hospitalizada luego de sufrir múltiples picaduras mientras protegía a su familia en Zacatecas

La sociedad zacatecana se encuentra consternada tras confirmarse este miércoles la muerte de la magistrada Oyuki Ramírez Burciaga, integrante del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, quien permaneció nueve días hospitalizada después de sufrir un ataque masivo de abejas en el municipio de Guadalupe.

El caso generó conmoción debido a que, antes de colapsar por las múltiples picaduras, la funcionaria logró salvar a su hijo de apenas tres años de edad y también auxilió a su padre, quien igualmente era atacado por el enjambre.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo dentro de una unidad deportiva de Guadalupe, donde Oyuki Ramírez convivía con su familia cuando repentinamente un enjambre de abejas comenzó a atacar a varias personas presentes en el lugar, provocando momentos de pánico entre visitantes y deportistas.

La magistrada permaneció nueve días hospitalizada después de sufrir un ataque de abejas / Especial

Magistrada protegió a su hijo en medio del ataque

De acuerdo con testimonios de personas presentes, la magistrada reaccionó inmediatamente para proteger a su pequeño hijo. En medio de la desesperación, se quitó el suéter que llevaba puesto y cubrió al menor para evitar que fuera alcanzado por las abejas.

Después de poner a salvo al niño, también intentó ayudar a su padre, quien estaba siendo atacado por los insectos. La escena rápidamente se volvió caótica mientras varias personas intentaban escapar del enjambre.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir reportes de emergencia y posteriormente solicitaron apoyo de Protección Civil para controlar la situación y auxiliar a los afectados.

Oyuki Ramírez Burciaga fue despedida este miércoles por familiares y colegas / Redes Sociales

Permaneció hospitalizada durante nueve días

Debido a la gravedad de las picaduras, Oyuki Ramírez Burciaga fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permaneció internada en terapia intensiva durante nueve días. Sin embargo, las complicaciones derivadas de las múltiples picaduras terminaron provocando su fallecimiento.

Hasta el momento, autoridades locales no han informado si se implementarán medidas preventivas dentro de la unidad deportiva para evitar nuevos incidentes relacionados con enjambres.

La noticia provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios destacaron el acto heroico de la magistrada al priorizar la vida de su hijo y de su padre antes que la suya.

La mujer logró salvar a su hijo pequeño y a su padre cuando fueron picados por el enjambre / Especial

¿Quién era Oyuki Ramírez Burciaga?

Oyuki Ramírez Burciaga era integrante del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y contaba con una amplia trayectoria dentro del ámbito jurídico y judicial de la entidad. Tras darse a conocer su fallecimiento, diversas instituciones, funcionarios y representantes del sector judicial expresaron condolencias a familiares y amigos.

“Lamentamos profundamente la irreparable pérdida de la Magistrada Oyuki Ramírez Burciaga, nuestro más sentido pésame a familiares y amigos”, publicó el Ayuntamiento de Guadalupe a través de redes sociales.
La guardia de honor la realizaron magistrados de Zacatecas en medio de una ceremonia de despedida / Especial

Su muerte ha causado impacto no solo dentro del ámbito político y judicial, sino también entre ciudadanos que reconocieron su valentía durante el ataque.

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