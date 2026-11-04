VIDEO: Mujer de 26 años muere al caer del séptimo piso de un hotel al sentarse en una ventana

Las autoridades investigan el desprendimiento de una estructura de aluminio / Especial

Renata Negrão perdió la vida tras caer desde una habitación del Hotel Rio Poty, en Brasil

Una joven de 26 años murió tras caer desde el séptimo piso de un hotel en São Luís, Brasil, en un incidente que quedó registrado por una cámara de seguridad y que actualmente es investigado por las autoridades. La víctima fue identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, quien se encontraba acompañada de su novio cuando ocurrió la tragedia durante la madrugada del martes.

Podría interesarte Contra Muere influencer mexicana Mary Magdalene tras caer de un noveno piso en Tailandia

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Civil, la mujer estaba sentada sobre el marco de una ventana mientras conversaba con su pareja. En determinado momento, parte de la estructura de aluminio se habría desprendido, provocando que perdiera el equilibrio y cayera desde una altura de siete pisos. Aunque las autoridades consideran inicialmente que se trató de un accidente, todavía se realizan investigaciones para establecer las causas exactas del desprendimiento.

Renata Negrão, de 26 años, murió tras caer desde el séptimo piso de un hotel en Brasil / Especial

¿Cómo ocurrió la muerte de Renata Negrão en un hotel de Brasil?

Los hechos ocurrieron en las instalaciones del Hotel Rio Poty, ubicado en São Luís, capital del estado brasileño de Maranhão. Según la información difundida sobre el caso, Renata se encontraba junto a su novio cuando decidió sentarse sobre el borde de una ventana, sin imaginar que la estructura podría representar un riesgo.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran los momentos previos al accidente. En la grabación se observa a la joven apoyada en el marco de la ventana y, posteriormente, su caída. Su pareja habría intentado sujetarla para evitar que se precipitara, pero no consiguió detenerla. Después del incidente, el hombre permaneció durante algunos segundos aparentemente conmocionado, hasta que trabajadores del establecimiento se acercaron para auxiliarlo.

Las autoridades investigan el desprendimiento de una estructura de aluminio de la ventana / Especial

¿Qué dijeron las autoridades sobre la caída de la joven?

La Secretaría de Estado de Seguridad Pública de Maranhão informó que se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Entre las diligencias se contempla el análisis de la ventana, sus componentes y las condiciones en las que se encontraba al momento del accidente.

En un comunicado, las autoridades señalaron que hasta ahora no existen elementos suficientes para establecer una causa definitiva o determinar posibles irregularidades en las instalaciones del hotel.

“Hasta ahora, no hay conclusiones técnicas que nos permitan determinar qué causó que la estructura se desprendió o señalemos irregularidades”.

La Policía Civil también indicó que el caso se investiga inicialmente como una muerte accidental, por lo que será necesario esperar los resultados de los peritajes antes de establecer responsabilidades. La información disponible no permite afirmar que el desprendimiento se debiera a una falla de mantenimiento, negligencia o algún otro factor específico.

Una cámara de seguridad registró los momentos previos al accidente en São Luís / Especial

¿Qué pasó con el novio de Renata Negrão?

Renata y su pareja eran originarios del estado brasileño de Pará y habían viajado a São Luís días antes del accidente. Según los reportes policiales citados en la información del caso, ambos habían consumido bebidas alcohólicas antes de lo ocurrido, una circunstancia que también forma parte de las indagatorias para reconstruir los hechos.

Tras la muerte de la joven, su novio fue llevado ante las autoridades para rendir declaración sobre lo sucedido. Sin embargo, la policía no lo considera sospechoso, pues los primeros elementos apuntan a una caída accidental relacionada con el desprendimiento de la estructura de la ventana.

De acuerdo con información difundida por TV Mirante, la pareja mantenía una relación sentimental desde julio. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre el testimonio del hombre ni sobre las conclusiones de los análisis realizados a la habitación.

Hotel Rio Poty lamenta la muerte de la joven

Después de conocerse el fallecimiento, la administración del Hotel Rio Poty emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido dentro de sus instalaciones y expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas a Renata.