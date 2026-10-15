Cuestionó la falta de claridad durante el proceso de selección y aseguró que no volvería a presentarse a un casting de la marca

A pocos días de celebrarse el Victoria's Secret Fashion Show 2026, una inesperada polémica ha comenzado a robarse la atención del mundo de la moda. La protagonista es Romee Strijd, una de las modelos más reconocidas que han formado parte de la historia de la firma de lencería, quien reveló entre lágrimas que fue rechazada para participar en la edición de este año, pese a haberse preparado durante meses para regresar a una de las pasarelas más importantes de su carrera.

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La modelo neerlandesa, de 31 años, compartió su experiencia mediante dos videos publicados en TikTok, donde explicó que atravesó varias semanas de incertidumbre después de presentarse al casting del desfile. Aunque tenía la ilusión de volver a utilizar las emblemáticas alas de Victoria's Secret, finalmente recibió una respuesta negativa que la dejó decepcionada, principalmente por la manera en que se desarrolló la comunicación con su agencia y los responsables de la selección.

Romee Strijd revela, entre lágrimas, que fue rechazada para participar en la edición de este año / Especial

¿Por qué Victoria's Secret rechazó a Romee Strijd?

De acuerdo con el testimonio de Romee Strijd, la explicación que recibió después de varias semanas de espera fue que no encajaba con el perfil que buscaban para el desfile de 2026. Sin embargo, la modelo aseguró que nunca obtuvo una respuesta suficientemente clara sobre los motivos específicos de la decisión, situación que terminó por afectarla emocionalmente.

La exángel explicó que había acudido al proceso de selección con la esperanza de retomar su participación en el espectáculo después de varios años de ausencia. Durante ese periodo, continuó entrenando y preparándose físicamente, convencida de que todavía existía la posibilidad de recibir una invitación para regresar a la pasarela.

"Han pasado cinco semanas desde el casting... es lunes, el desfile es el domingo y aún no he recibido ninguna información", relataba Strijd en un primer video mientras mantenía intensos entrenamientos con la esperanza de una llamada de último minuto.

"Un cuerpo posparto necesita más actividad física que antes. Realmente quería participar en este desfile de nuevo porque sentía que era el momento adecuado".

La situación cambió cuando finalmente recibió una llamada de su agencia, mediante la cual le comunicaron que no había sido seleccionada para el Victoria's Secret Fashion Show 2026. Aunque reconoció que el rechazo forma parte de la industria del modelaje, manifestó su inconformidad porque, según su versión, durante varias semanas no recibió información precisa sobre el estado de su candidatura.

La modelo explica que la empresa le dijo que no encajaba con el perfil que buscaban para el desfile / Especial

Romee Strijd rompe en llanto y cuestiona el trato que recibió

Lo que comenzó como una oportunidad para regresar a una de las pasarelas que marcaron su trayectoria terminó convirtiéndose en una experiencia amarga. En un segundo video, Romee Strijd apareció visiblemente afectada mientras explicaba que la decisión de dejarla fuera del desfile no era lo que más le molestaba, sino la sensación de que no le habían contado toda la verdad.

La modelo aseguró que esperaba recibir una explicación más detallada, especialmente después del tiempo que dedicó a prepararse para el evento. También cuestionó la manera en que su agencia manejó la comunicación durante el proceso, pues consideró que permaneció demasiado tiempo sin conocer una decisión definitiva.

"No me contaron toda la historia, lo que me hace sentir peor que si no hubiera podido ir al programa. Me siento desamparada por la agencia. Siento que no conozco toda la verdad", recriminó con profunda impotencia.

La experiencia provocó que la modelo reconsiderara su relación con los procesos de selección de Victoria's Secret. A pesar del cariño que mantiene por los años en los que participó en sus desfiles, aseguró que no desea volver a atravesar una situación similar.

"No me gustó cómo me trataron. No creo que vuelva a participar en ningún casting en el futuro porque quiero conservar los buenos recuerdos".

La exángel explicó que había acudido al proceso de selección con la esperanza de retomar su participación / Especial

¿Quién es Romee Strijd y cuántas veces desfiló para Victoria's Secret?

Romee Strijd es una modelo neerlandesa que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su trabajo con Victoria's Secret, firma con la que participó en diferentes ediciones de su tradicional desfile. Su presencia en la pasarela comenzó en 2014 y se extendió hasta 2018, periodo durante el cual se convirtió en uno de los rostros más identificables de la marca.

En 2015 obtuvo el reconocimiento como ángel de Victoria's Secret, una distinción que durante años estuvo asociada con algunas de las modelos más importantes de la industria. Su participación en el espectáculo contribuyó a consolidar su carrera internacional y a convertirla en una figura seguida por millones de personas.

Después de esa etapa, Strijd concentró parte de su atención en su vida familiar y en la maternidad. La modelo tiene dos hijas y había manifestado que 2026 representaba un momento adecuado para intentar regresar al desfile, razón por la que decidió presentarse nuevamente al casting y dedicar varios meses a su preparación.

Por ello, la noticia de que no había sido seleccionada generó sorpresa entre algunos de sus seguidores, quienes recordaron su trayectoria con la firma y expresaron su inconformidad por la manera en que, según el testimonio de la propia modelo, recibió la respuesta definitiva.

¿Cuándo será el Victoria's Secret Fashion Show 2026?

Pese a la controversia, los preparativos para el Victoria's Secret Fashion Show 2026 continúan y el evento se celebrará el domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California, con la participación de modelos reconocidas internacionalmente y nuevas figuras que buscan consolidarse dentro de la industria.

Entre las participantes anunciadas por la firma se encuentran Adriana Lima, Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Ashley Graham, Alex Consani y Paloma Elsesser, entre otras modelos que formarán parte de esta edición.

El desfile también contará con presentaciones musicales de KATSEYE, Megan Thee Stallion, Tate McRae y Megan Moroney, quienes acompañarán el espectáculo que combina moda, música y entretenimiento.

¿Dónde ver el Victoria's Secret Fashion Show 2026 en México?

Para quienes quieran seguir el espectáculo desde México, Victoria's Secret confirmó que el desfile podrá verse gratuitamente mediante sus plataformas digitales oficiales, incluyendo YouTube, Instagram y TikTok.