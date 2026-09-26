La influencer aseguró que llegó a confrontar al fallecido guía espiritual por la manera en que se dirigía a sus trabajadores

El asesinato de Farath Coronel continúa generando testimonios de personas que formaron parte de su círculo cercano. Ahora fue Aimep3 quien habló públicamente sobre la relación que mantuvo con el guía espiritual y creador de contenido, y reconoció que llegó a presenciar momentos en los que Farath trataba con dureza a integrantes de su equipo de trabajo.

Durante una entrevista para un podcast, la influencer explicó que decidió acudir al funeral pese a las críticas que recibió en redes sociales. Según contó, muchas personas le cuestionaron por qué lo consideraba su amigo después de que comenzaran a circular testimonios sobre la forma en que presuntamente se relacionaba con algunos trabajadores. Aimep3 respondió que su experiencia personal con él había sido distinta.

“Fui al funeral de mi gran amigo, mucha gente me criticó, mucha gente se burló de quién eran amigos, que cómo te trataba. Yo ya lo hablé, ya lo hablé en una transmisión en vivo que yo hice. Ustedes no saben cómo él era con nosotros".

"Conmigo personalmente, yo lo que yo viví con él, siempre se lo tuve agradecida. Yo viví varias veces, varios fines de semana en su casa. Literalmente me decía, te vas a quedar aquí y ni modo y soporta".

"Y me quedaba dos, tres días en su casa. Y para mí, lo que yo viví y lo que yo vi, siempre fue una excelente persona, independientemente de todo lo que salga, todo lo que diga. Sí, él era una persona de carácter fuerte, sí.”

Aimep3 habló públicamente sobre la relación que mantuvo con el guía espiritual / Especial

Aimep3 asegura que llegó a reclamarle por el trato a sus empleados

Pese a defender la relación que tuvo con Farath, la influencer reconoció que en algunas ocasiones observó cómo se dirigía a sus trabajadores y que llegó a considerar excesiva la forma en que les hablaba.

Aimep3 aseguró que incluso lo confrontó directamente y le pidió que moderara su comportamiento con el personal, argumentando que, independientemente del sueldo que recibieran, seguían mereciendo respeto.

“Yo inclusive se lo llegué a decir una vez que me tocó ver cómo, pues sí, les hablaba a sus trabajadores. Yo sí le dije: 'mira, yo sé que están ganando, no un peso, o sea, están ganando buen dinero, sí. Sé que también el que manda, el que paga, manda, pero también son seres humanos y son personas'".

"Así que bájale dos rayas, porque te estás pasando. No, es que tienen que entender. Él era así, él era así, él no era fácil, él no era fácil”.

Su relato coincide con otros testimonios que han surgido después del asesinato. Un exasistente de Farath también realizó acusaciones públicas sobre presuntos malos tratos y explotación laboral, mientras que una transmisión previa del propio Coronel mostró un intercambio tenso con integrantes de su seguridad. Estas versiones forman parte de testimonios públicos y no equivalen por sí mismas a una determinación judicial.

La influencer reconoció que en algunas ocasiones trataba mal a sus empleados / Especial

“Pocos le teníamos paciencia”

Aimep3 explicó que el carácter de Farath podía resultar complicado y que no todas las personas lograban entenderse con él. Sin embargo, insistió en que la amistad que ambos construyeron fue importante para ella y que su muerte representó un golpe emocional.

“Pocos lo entendíamos, pocos le teníamos paciencia. No, no todo mundo le tenía paciencia. Y el enterarme y el saber cómo, cómo pasó, para mí fue un golpe muy duro".

"O sea, independientemente de las personas que digan, es que se está haciendo la víctima o se está haciendo, quiere figurar y quiere llamar la atención porque está ahí llorando y aferrada. Es que era mi amigo, él era mi amigo y lo puedo hacer con cualquier otra persona que si llega a fallecer o lo que sea, era mi amigo y yo lo quería muchísimo. Él decía, él les decía a sus papás, es mi esposa, es tu nuera".

"Y así se quedó y siempre yo llegaba con sus papás y suegros y así. Y el verlo, el cómo terminó, para mí no se me hace justo”.

La creadora de contenido defendió así el derecho a vivir su duelo pese a las críticas y aseguró que lo que ocurrió con Farath no cambia el vínculo personal que mantuvieron.

Aimep3 explicó que el carácter de Farath podía resultar complicado / Especial

Aimep3 lanza fuerte versión sobre el asesinato de Farath Coronel

Durante la misma conversación, Aimep3 también habló sobre la investigación del homicidio y aseguró, desde su propia perspectiva, que el crimen habría sido planeado con anticipación y que podrían existir más personas involucradas.

“Y yo lo dije en un video de Dulce que va a salir próximamente, que espero que sea justicia y queden con todos los responsables, porque no solamente fue una persona. Eso ya estaba planeado, estaba planeado desde mucho antes. Y no fue solamente una, sino fueron varias y yo me atrevo a decir aquí, que también hasta familiares de Farad Corona. ¿Cómo crees? Así”

Esta afirmación corresponde únicamente a la versión de Aimep3. Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha señalado a Elías “N”, quien trabajaba como escolta de Farath Coronel, como probable responsable material del homicidio. La investigación oficial sostiene que ambos habrían discutido antes del ataque y que el señalado presuntamente disparó contra la víctima, sustrajo pertenencias y huyó del lugar.

“Yo pensaba que era solamente el guardia”

Aimep3 reconoció que inicialmente también creyó que el homicidio había sido resultado de un conflicto directo entre Farath y su elemento de seguridad, pero aseguró que posteriormente comenzó a pensar que detrás podría existir una planeación mayor.

“Yo pensaba que era solamente el guardia de seguridad que se enojó. No, eso ya estaba planeado desde mucho antes.”

Por ahora, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. La Fiscalía mexiquense mantiene abiertas las investigaciones y Elías “N” enfrenta un proceso por su probable participación en el homicidio, después de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra.

¿Qué pasó con Farath Coronel?

Farath Coronel, cuyo nombre era Víctor Manuel Sixtos Vázquez, fue localizado sin vida en su domicilio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a principios de septiembre. La investigación oficial identificó posteriormente a Elías “N”, integrante de su equipo de seguridad, como probable autor material del crimen.

Desde entonces han aparecido diferentes testimonios sobre la relación que Farath mantenía con sus empleados y colaboradores. El relato de Aimep3 agrega otra perspectiva: asegura que personalmente encontró en él a un amigo cercano y generoso, aunque admite que también llegó a reclamarle por la forma en que trataba a quienes trabajaban para él.