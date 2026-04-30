VIDEO: Toñita protagoniza incómodo momento: se le escapa un gas en plena entrevista

Antonia Salazar Zamora, alías Toñita, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, aunque esta vez no fue por su talento musical, sino por un inesperado momento que rápidamente se viralizó en redes sociales. La exintegrante de la primera generación de La Academia protagonizó un incómodo episodio durante una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, luego de que se escuchara un sonido que muchos interpretaron como un ‘gas’ en plena charla.

La cantante veracruzana, quien durante años ha sido reconocida por su potente voz y su personalidad directa, ahora enfrenta una ola de comentarios, memes y reacciones en plataformas digitales. Aunque el video no es reciente, el clip resurgió en internet y captó la atención de miles de usuarios que no tardaron en reaccionar ante lo ocurrido.

La periodista Matilde Obregón tuvo una entrevista con Toñita hace 8 meses / Especial

La cantante, originaria de Veracruz, terminó en el séptimo lugar del reality de TV Azteca. Su paso en La Academia no pasó desapercibido, y es que protagonizó distintas discusiones con compañeras, marcando una etapa llena de tensiones y rivalidades que incluso trascendieron más allá del programa.

¿Cómo fue el momento del “incidente” en la entrevista?

Un curioso momento ha revivido en redes sociales, y es que la cantante veracruzana, Toñita, fue entrevistada por Matilde Obregón, vídeo que está disponible actualmente en YouTube.

Aunque son ocho meses los que han pasado desde aquel encuentro con la cantante, usuarios comenzaron a notar un pequeño “incidente” que Toñita tuvo en la plática, pues se escucha el momento en el que la intérprete suelta un gas.

En la plática, la cantante tuvo que hacer un esfuerzo antes de soltar el presunto gas / Especial

En un inicio muchos creían que se trataba de IA o alguna edición, pero en el vídeo original de la entrevista se escucha tal sonido, desatando las críticas y burlas de internautas.

Las reacciones no se hicieron esperar, convirtiendo el clip en tendencia y alimentando la conversación digital entre quienes lo toman con humor y quienes cuestionan la autenticidad del momento.

Toñita guarda silencio tras el video viral

Al momento, Toñita no se ha pronunciado con respecto a este “incidente”. ¿Será que desmiente el sonido?

Aunque Matilde escuchó el sonido, no dijo nada por respeto a la entrevistada y lo que estaban hablando / Especial

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales, demostrando una vez más cómo cualquier detalle, por mínimo que sea, puede convertirse en un fenómeno viral en cuestión de horas, especialmente cuando se trata de figuras públicas tan conocidas como la exacadémica.