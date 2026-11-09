¡Ojalá fuera IA! Vinícius Jr. sorprende por el trato que recibió durante su visita a Dubái

Vinícius Jr. sorprende por el trato que recibió durante su visita a Dubái | AP

El delantero del Real Madrid fue captado caminando por las calles de Dubái con asistentes que lo protegían del sol y lo refrescaban con un ventilador

Vinícius Jr. volvió a llamar la atención fuera de las canchas, aunque esta vez no fue por una jugada o una polémica. El brasileño se hizo viral por un video de su estancia en Dubái, donde fue visto caminando acompañado de asistentes que se encargaban de mantenerlo cómodo durante su recorrido.

En las imágenes se observa a una persona sosteniendo una sombrilla para protegerlo de los rayos del sol, mientras otra utiliza un ventilador de mano para refrescarle directamente el rostro. La escena provocó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios bromearon con el trato que recibe el futbolista.

¿Por qué Vinícius Jr. viajó a Dubái?

El viaje del atacante del Real Madrid no fue por vacaciones. Vinícius recibió autorización del conjunto merengue para cumplir con compromisos comerciales y grabar contenido publicitario relacionado con Visit Dubai, socio turístico del club blanco.

El brasileño aprovechó los días libres que tuvo por la sanción de cuatro partidos que recibió tras su expulsión frente al Villarreal. El encuentro ante Valencia representó el último compromiso que debía cumplir de suspensión.

Vinícius Jr. en el partido ante Elche | AP

¿Cuándo jugará Vinícius Jr. con Brasil?

Después de su estancia en Dubái, el delantero se incorporó a la concentración de la Selección de Brasil, que cerrará su calendario de 2026 con dos partidos amistosos en Singapur.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti enfrentará a Japón el próximo 14 de noviembre y posteriormente se medirá ante Singapur el 17 del mismo mes.