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Lucha

¡Viva México! Andrade El Ídolo vence a Bandido en una increíble lucha mexicana en AEW Revolution 2026

Andrade El Ídolo llevándose la victoria sobre Bandido | AEW
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:15 - 15 marzo 2026
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México en todo lo alto del cuadrilátero

La lucha libre mexicana fue protagonista en AEW Revolution 2026, donde Andrade El Ídolo derrotó a Bandido en un combate espectacular con el puro estilo del pancracio nacional.

El enfrentamiento reunió a dos de los talentos mexicanos más destacados de la actualidad dentro de All Elite Wrestling, quienes ofrecieron una lucha llena de velocidad, técnica y castigos que mantuvieron al público al borde de sus asientos.

Una lucha que celebró el talento mexicano en AEW

Andrade y Bandido representaron un momento especial para los aficionados mexicanos, ya que dos representantes del país azteca se enfrentaron en uno de los escenarios más importantes de AEW.

Desde el inicio del combate, ambos luchadores demostraron su calidad arriba del ring con secuencias de alto impacto, vuelos y castigos que recordaron por qué la lucha libre mexicana es una de las más espectaculares del mundo.

Andrade El ídolo vs. Bandido en AEW Revolution 2026 | AEW

Tras varios minutos de intensa batalla, Andrade logró quedarse con la victoria luego de conectar su Hammerlock DDT desde la 3.ª cuerda, poniendo fin a un combate que rápidamente se ganó el reconocimiento del público.

Andrade El ídolo venciendo a Bandido | AEW

Una noche especial para la lucha libre méxicana

Más allá del resultado, el encuentro dejó claro el enorme nivel que tienen ambos luchadores y reafirmó el impacto que el talento mexicano continúa teniendo dentro de AEW.

Con actuaciones como esta, dignas de una de las luchas del año 2026, Andrade El Ídolo y Bandido siguen demostrando que México tiene algunos de los luchadores más espectaculares del planeta. 

Revolution 2026 también deja en el recuerdo la coronación y el fichaje de Místico con la promotora liderada por Toni Khan

Místico ganando el campeonato de tríos de AEW | AEW
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