Vozinha es convocado a los 40 años por Cabo Verde para el inicio del nuevo ciclo

El experimentado guardameta de Colo-Colo fue incluido para encarar el arranque de las clasificatorias

La historia de Josimar Dias 'Vozinha' en el futbol internacional suma un nuevo capítulo. Tras la histórica actuación del conjunto africano en la pasada Copa del Mundo, el guardameta de 40 años de edad fue incluido en la primera convocatoria presentada por el nuevo director técnico de Cabo Verde, Humberto Bettencourt, para afrontar los compromisos del representativo nacional durante el mes de septiembre.

Cabo Verde, tras su pase de Fase de Grupos | AP

La llegada de Bettencourt al banquillo de los Tiburones Azules se da en sustitución de Pedro "Bubista" Brito, estratega que comandó la histórica travesía en la Copa del Mundo. En este arranque de gestión, el estratega decidió mantener la jerarquía bajo los tres postes confiando en el actual arquero de Colo-Colo, quien fue pieza angular del rendimiento defensivo del cuadro insular.

Durante la pasada justa veraniega, Vozinha firmó una actuación memorable al registrar 18 atajadas a lo largo del certamen. Su partido más destacado se dio en la primera fecha de la Fase de Grupos, donde fue la gran figura en el histórico empate sin anotaciones frente a España, logrando colgar el cero ante la selección que terminaría consagrándose como campeona del mundo.

Messi y Vozinha en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Una nueva era para Cabo Verde

Pese a que Cabo Verde concluyó su participación mundialista al caer en tiempos extra con un apretado 3-2 ante Argentina, el nivel exhibido por la escuadra africana dejó una grata impresión global. Ahora, la convocatoria de Vozinha marca el punto de partida hacia el siguiente gran objetivo de la federación: lograr el boleto a la Copa Africana de Naciones 2027.

Vozinha con la Selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 | IMAGO 7

Respecto a la conformación de su primer plantel, Bettencourt explicó que sus selecciones responden estrictamente a criterios tácticos y a la complementariedad entre los jugadores, aclarando que los futbolistas no llamados seguirán bajo observación según el desempeño que muestren en sus respectivos clubes.