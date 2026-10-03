Dorian reconoció que AAA atravesaba problemas financieros y temía quedar en desventaja

La venta de AAA a WWE tuvo motivos que fueron más allá de una oportunidad de expansión internacional para la tres veces estelar. Dorian Roldán reveló que la empresa mexicana ya atravesaba una situación financiera complicada y que existía preocupación por el futuro de la compañía ante la posible llegada de WWE al mercado mexicano.

Durante una participación en el podcast Bajo la Piel, el directivo explicó que uno de los escenarios que más inquietaba a la familia Peña era que WWE decidiera adquirir al CMLL, principal rival de AAA. Según Roldán, competir contra una alianza de ese tamaño habría puesto en serio riesgo la continuidad de la Caravana Estelar.

Revelan los problemas financieros de AAA

"Existen varias razones detrás de la venta, pero la más importante es que si WWE hubiera comprado al CMLL, nosotros no íbamos a tener cómo competirles, ya estábamos teniendo números rojos y seguramente nos hubieran mandado a la quiebra"

El empresario explicó que la posible incursión de WWE en México era vista como algo prácticamente inevitable, independientemente de si la compañía estadounidense terminaba asociándose con AAA o con otra empresa. Por ello, la posibilidad de quedar frente a un CMLL fortalecido por los recursos de WWE se convirtió en un factor importante para tomar una decisión.

Dorian Roldán en conferencia | MEXSPORT

Además del aspecto económico, Roldán señaló que dentro de la familia también pesó la intención de mantener vivo el legado de Antonio Peña, fundador de AAA. La incorporación a una estructura internacional ofrecía mayores recursos y posibilidades de crecimiento para una empresa que ya enfrentaba dificultades financieras.

¿Cuándo compró WWE a AAA?

La compra de AAA por parte de WWE fue anunciada en abril de 2025, después de un proceso de negociación que, de acuerdo con Dorian Roldán, se prolongó durante varios años. Con la operación, la compañía mexicana quedó integrada a la estructura de WWE y TKO, aunque conservó su nombre e identidad.

El escenario sobre una eventual compra del CMLL nunca se concretó y se mantiene únicamente como una posibilidad planteada por Roldán. El Consejo Mundial de Lucha Libre continúa operando de manera independiente, mientras AAA afronta una nueva etapa respaldada por una de las compañías de entretenimiento deportivo más grandes del mundo.

AAA comienza su segundo año con WWE | Captura de pantalla