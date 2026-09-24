Tiene funciones de inteligencia artificial y baterías que alcanzan los 8,500 mAh / Especial

La marca presentó su nueva generación de teléfonos premium con dos cámaras Leica de 200 MP, una peculiar pantalla OLED en la parte trasera

La batalla por dominar la gama alta de los smartphones tiene un nuevo participante. Xiaomi presentó oficialmente los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max, dos teléfonos con los que la compañía china busca competir en uno de los segmentos más disputados de 2026 y plantar cara a equipos como el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Para lograrlo, la marca apostó por algo más que aumentar la potencia: colocó una pantalla en la parte trasera del teléfono y equipó ambos modelos con dos cámaras de 200 megapíxeles desarrolladas junto con Leica.

La propuesta de Xiaomi destaca inmediatamente por su diseño. La enorme zona de cámaras recuerda a la distribución utilizada por otros teléfonos premium, pero la compañía aprovechó ese espacio para integrar una pantalla OLED secundaria de 2.86 pulgadas y 120 Hz que rodea parte del módulo fotográfico. No se trata únicamente de un elemento decorativo: puede funcionar como visor para tomarse fotografías utilizando las cámaras principales, además de mostrar controles, información y tarjetas generadas mediante inteligencia artificial.

Xiaomi presentó oficialmente los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max / Especial

¿Cómo son las cámaras del Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max?

La fotografía es una de las armas principales de la nueva generación. Tanto el Xiaomi 18 Pro como el 18 Pro Max incorporan un sistema triple desarrollado junto con Leica, encabezado por una cámara principal de 200 MP con sensor de 1/1.28 pulgadas, apertura f/1.67, estabilización óptica y tecnología LOFIC para mejorar el rango dinámico.

Pero Xiaomi no se conformó con colocar un único sensor de esa resolución. El teleobjetivo periscópico también alcanza los 200 MP, en este caso con un sensor de 1/1.56 pulgadas, estabilización óptica, apertura f/2.4 y una distancia focal equivalente de 75 mm. Esta configuración proporciona un zoom óptico de 3.2x, mientras que Xiaomi asegura que puede alcanzar hasta 12.8x con calidad “sin pérdidas”.

El teleobjetivo también puede enfocar objetos desde aproximadamente 12 centímetros, permitiendo utilizarlo para fotografías cercanas. En el caso específico del Xiaomi 18 Pro Max, la compañía sostiene que esta cámara es capaz de captar 83% más luz que su predecesora, una mejora enfocada principalmente en retratos y fotografías tomadas en condiciones de iluminación complicada.

El sistema se completa con una cámara ultra gran angular Leica de 50 MP, mientras que en la parte frontal también se encuentra una cámara para selfies de 50 MP. La combinación coloca al teléfono entre las propuestas más agresivas de 2026 en términos de hardware fotográfico, aunque la cantidad de megapíxeles por sí sola no determina cuál dispositivo ofrece las mejores fotografías.

Colocaron una pantalla en la parte trasera del teléfono y se equipó ambos modelos con dos cámaras de 200 mp / Especial

Xiaomi también utiliza IA para mejorar los retratos

Además del hardware, la compañía incorporó una función denominada “Legendary Moment”, un nuevo modelo de procesamiento de imágenes que utiliza aprendizaje automático para conseguir una representación más cercana a la que produciría una cámara tradicional.

La tecnología busca mejorar elementos como la profundidad de la escena y el desenfoque del fondo, especialmente al realizar retratos. Esto significa que Xiaomi no quiere competir únicamente mediante sensores de mayor resolución, sino utilizando procesamiento computacional para determinar el resultado final de las imágenes.

La colaboración con Leica continúa siendo parte fundamental de esta estrategia. Xiaomi mantiene desde hace varios años una alianza con la compañía alemana para desarrollar sistemas ópticos y procesamiento fotográfico en sus teléfonos insignia, una relación que en 2026 entró en una nueva etapa de cooperación tecnológica.

¿Para qué sirve la pantalla trasera del Xiaomi 18 Pro?

Uno de los elementos que más distingue visualmente a los nuevos teléfonos es su pantalla OLED secundaria de 2.86 pulgadas, instalada directamente en la zona posterior y alrededor del módulo de cámaras.

Esta pantalla puede utilizarse como visor para realizar selfies con las cámaras principales, una ventaja que permite aprovechar los sensores de 200 MP en lugar de depender exclusivamente de la cámara frontal. También puede mostrar información y diferentes controles sin necesidad de utilizar constantemente el panel principal.

Xiaomi ya había experimentado con este concepto en la generación anterior, pero ahora busca darle mayor protagonismo. La pantalla funciona a 120 Hz e incorpora tarjetas vinculadas con funciones de inteligencia artificial, convirtiendo la parte trasera del dispositivo en una segunda superficie interactiva.

El sistema se completa con una cámara ultra gran angular Leica de 50 MP / Especial

Una pantalla principal que también protege tu privacidad

La otra novedad se encuentra precisamente en el panel frontal. Los Xiaomi 18 Pro incorporan una tecnología denominada Smart Privacy Display, diseñada para dificultar que una persona situada a un costado pueda observar lo que aparece en pantalla.

Según la información técnica divulgada por Xiaomi, el sistema reduce drásticamente la visibilidad lateral cuando el usuario activa el modo de privacidad. La función puede habilitarse desde los ajustes rápidos, mediante el botón dedicado a inteligencia artificial, comandos de voz e incluso configurarse para determinadas aplicaciones o ubicaciones.

El Xiaomi 18 Pro tiene una pantalla principal de 6.4 pulgadas, mientras que el 18 Pro Max aumenta hasta las 6.9 pulgadas. Ambos utilizan paneles OLED LTPO de 120 Hz y alcanzan, según las especificaciones divulgadas, hasta 4,000 nits de brillo máximo.

Xiaomi 18 Pro Max presume batería de 8,500 mAh

La autonomía es otra de las diferencias importantes. El Xiaomi 18 Pro equipa una batería de 7,000 mAh, mientras que el modelo Pro Max eleva considerablemente la cifra hasta los 8,500 mAh. Ambos admiten carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W.

En cuanto al rendimiento, Xiaomi también separó ligeramente los dos modelos. El 18 Pro utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 6, mientras que el 18 Pro Max incorpora el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, buscando colocar al modelo de mayor tamaño como el dispositivo más potente de la familia.

A esto se suman lector ultrasónico de huellas digitales, conectividad UWB, resistencia IP66, IP68 e IP69, motores de vibración de mayor tamaño y un botón configurable dedicado a funciones de inteligencia artificial. El Pro Max añade además un sistema de tres altavoces.

Xiaomi 18 Pro vs iPhone 18 Pro: ¿cuál tiene mejor cámara?

Sobre el papel, Xiaomi apuesta por cifras considerablemente mayores. Los Xiaomi 18 Pro y Pro Max tienen dos sensores traseros de 200 MP, mientras que el iPhone 18 Pro Max utiliza tres cámaras traseras de 48 MP y apuesta, entre otras novedades, por una cámara principal con apertura variable.

Sin embargo, más megapíxeles no equivalen automáticamente a mejores fotografías. El resultado depende también del tamaño y características del sensor, óptica, procesamiento computacional, estabilización, condiciones de iluminación y software de cada fabricante.

Por eso, las especificaciones permiten afirmar que Xiaomi está realizando una apuesta particularmente agresiva en hardware, pero no que el 18 Pro tome mejores fotografías que el iPhone 18 Pro únicamente por ofrecer 200 MP. Las pruebas directas entre ambos dispositivos serán las que permitan establecer las diferencias reales.

¿Cuánto cuestan el Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max?

Los teléfonos fueron presentados inicialmente para el mercado chino. El Xiaomi 18 Pro tiene un precio inicial de 15,744.62 pesos mexicanos, mientras que el Xiaomi 18 Pro Max comienza en 18,369.16, dependiendo de la configuración elegida.

Por ahora, Xiaomi México no muestra estos modelos dentro de su catálogo oficial, por lo que todavía no existe un precio confirmado para nuestro país ni una fecha oficial de comercialización nacional. El sitio mexicano actualmente promociona otros integrantes de su catálogo, incluida la familia Xiaomi 17T.

La posible llegada internacional será especialmente relevante porque generaciones Pro anteriores con pantalla trasera tuvieron una disponibilidad limitada fuera de China. Por ello, aunque los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max ya son oficiales, habrá que esperar el anuncio de la compañía para saber si esta vez su teléfono más peculiar podrá comprarse oficialmente en México.