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Ya hay calendario: así se pagará la pensión para hombres en julio del 2026

Pensión del bienestar para hombres 60 a64 años. /@PensionesBienestarMexico
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 11:59 - 09 junio 2026
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El Gobierno de la Ciudad de México anunció las fechas del calendario oficial para depósitos de julio de la Pensión Hombres Bienestar CDMX

Los beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar de la Ciudad de México, de entre 60 y 64 años que residan en la ciudad, ya pueden consultar las fechas de depósito correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026. Así mismo, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social capitalina publicó el calendario oficial de pagos, que se realizará de manera escalonada según la letra inicial del primer apellido.

Este apoyo económico otorga cada dos meses un total de 3 mil pesos mexicanos, su objetivo principal consta en brindar un apoyo como respaldo financiero a quienes todavía no cumplen la edad necesaria para incorporarse a la pensión universal de adultos mayores. Los depósitos comenzarán el 1 de julio y concluirán el 24 del mismo mes. 

Hombres de 60 a 64 años puedes acceder a becas en CDMX./pixabay

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Hombres Bienestar en julio de 2026? Este es el calendario oficial

El calendario oficial quedó de esta forma, apellidos que inicien con:

  • Letra A: miércoles 1 de julio

  • Letra B: jueves 2 de julio

  • Letra C: viernes 3 y lunes 6 de julio

  • Letras D, E y F: martes 7 de julio

  • Letra G: miércoles 8 y jueves 9 de julio

  • Letras H, I, J y K: viernes 10 de julio

  • Letra L: lunes 13 de julio

  • Letra M: martes 14 y miércoles 15 de julio

  • Letras N, Ñ y O: jueves 16 de julio

  • Letras P y Q: viernes 17 de julio

  • Letra R: lunes 20 y martes 21 de julio

  • Letra S: miércoles 22 de julio

  • Letras T, U y V: jueves 23 de julio

  • Letras W, X, Y y Z: viernes 24 de julio

Los pagos a los beneficiarios se realizarán a través sus  tarjetas previamente asignadas, estos podrán recibir y retirar el efectivo a través de las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar. 

Calendario oficial para julio del 2026./pixabay

¿Qué es y cómo registrarse? 

La Pensión Hombres Bienestar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México dirigido a hombres de entre 60 y 64 años. Su objetivo es brindar un apoyo económico cada bimestre a este sector de la población para de alguna forma cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos, citas médicas, servicios o cualquier necesidad cotidiana.

De igual forma, las convocatorias para incorporarse al programa son publicadas periódicamente por las autoridades capitalinas. Los interesados deben cumplir con los requisitos de edad (hombres de entre 60 y 64 años) y residencia en la Ciudad de México, además de presentar documentación como un número telefónico de contacto, identificación oficial vigente con fotografía, CURP actualizada y certificada, comprobante de domicilio actual (no mayor a tres meses) y acta de nacimiento legible.

Además, de verificar que toda la documentación esté legible y en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones para facilitar el proceso de validación y evitar retrasos durante el registro. El registro se realiza en los módulos habilitados por el Gobierno capitalino, por lo que se recomienda estar atento a las fechas y sedes que se anuncien en futuras convocatorias.

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