Yo soy Rocky: fecha de estreno, reparto y todo lo que debes saber sobre la película

Yo soy Rocky: fecha de estreno, reparto y todo lo que debes saber sobre la película | CAPTURA DE PANTALLA

La película dirigida por Peter Farrelly recrea los obstáculos que enfrentó Sylvester Stallone para llevar a la pantalla grande una de las historias más emblemáticas del boxeo

‘Yo Soy Rocky’ es una película que revive el proceso detrás de la creación de Rocky, desde las dificultades económicas de Sylvester Stallone hasta su determinación por protagonizar la historia que él mismo escribió. Dirigida por Peter Farrelly y con Anthony Ippolito como protagonista, la producción se adentra en el camino que convirtió a un actor con pocas oportunidades en una de las figuras más reconocidas de Hollywood.

La cinta fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026 y retrata los obstáculos que Stallone tuvo que superar para conseguir que su proyecto llegara a las salas. Además de recuperar momentos clave de la creación de Rocky, la película muestra cómo la perseverancia y la convicción de su protagonista fueron fundamentales para cambiar su carrera.

¿De qué trata 'Yo Soy Rocky'?

La historia se sitúa en los primeros años de Sylvester Stallone como actor, cuando enfrentaba dificultades económicas y conseguía papeles menores mientras intentaba abrirse camino en la industria cinematográfica. En ese contexto comenzó a desarrollar el guion de Rocky, la historia de un boxeador que recibe la oportunidad de competir contra el campeón mundial de peso pesado.

Uno de los momentos centrales de la película es la decisión de Stallone de interpretar al personaje principal, incluso cuando los productores contemplaban contratar a actores más reconocidos. Su insistencia fue determinante para que el proyecto avanzara bajo condiciones económicas limitadas, dando paso a un rodaje que terminó por convertirse en parte de la historia del cine.

Sylvester Stallone en su papel de Rocky | ESPECIAL

RÉCORD vivió una experiencia al estilo Rocky en Black Box

Como parte de las actividades por el estreno de 'Yo Soy Rocky', RÉCORD participó en una experiencia de boxeo en Black Box, junto con otros medios de comunicación e influencers. La jornada permitió conocer de cerca el gimnasio y participar en una clase impartida por campeones mexicanos, en la que los asistentes pudieron aprender a lanzar jabs, trabajar su técnica y poner a prueba sus golpes frente a los costales.

La experiencia ofreció una probada de la exigencia física y la energía que caracterizan al boxeo, con un ambiente que recordó a las secuencias de entrenamiento de Rocky Balboa. Además, Black Box anunció su apertura oficial para el 21 de octubre, fecha en la que el público podrá conocer sus instalaciones y vivir su propia experiencia dentro del gimnasio.

Reparto de Yo Soy Rocky: ¿quién interpreta a Sylvester Stallone?

Anthony Ippolito es el encargado de interpretar al joven Sylvester Stallone, recreando sus gestos, su voz y la apariencia que tenía durante los años previos al éxito de Rocky. Su actuación busca mostrar no solamente la imagen del futuro astro de Hollywood, sino también las inseguridades y la determinación que marcaron aquella etapa de su vida.

El elenco también cuenta con AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Jay Duplass, Toby Kebbell y P.J. Byrne, entre otros intérpretes. La película reconstruye el proceso creativo y las complicaciones del rodaje, incluyendo algunas de las escenas más reconocidas de la cinta original.

Fragmento del tráiler de 'Yo Soy Rocky' | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cuándo se estrena Yo Soy Rocky en México?

La película tuvo su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026 y, de acuerdo con la información publicada sobre la producción, su estreno en México está previsto para el 12 de noviembre. La cinta busca acercar al público a la historia real detrás de una de las películas deportivas más influyentes, mostrando las dificultades que enfrentó Stallone antes de alcanzar el reconocimiento mundial.

Con una historia centrada en la perseverancia, la ambición y la pasión por el cine, Yo Soy Rocky recupera el espíritu de superación que convirtió a Rocky Balboa en un referente cultural para distintas generaciones.