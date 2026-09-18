El nuevo seleccionador presento su lista para afrontar el arranque de la UEFA Nations League

Una nueva etapa arrancó formalmente en el futbol francés. Zinedine Zidane presentó este viernes su primera lista de convocados como director técnico de Francia asumiendo la vacante que dejó Didier Deschamps tras culminar un exitoso periodo de 14 años en el banquillo nacional luego de la conclusión del Mundial 2026. La partida del anterior estratega cerró una era histórica de 185 partidos dirigidos, 120 triunfos y los títulos de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y la Nations League 2021.

Francia ganó su segundo título en Rusia 2018 | MEXSPORT

El proyecto de Zidane inicia con un plantel que conserva la columna vertebral reciente, pero añade caras nuevas para renovar la competencia interna. Kylian Mbappé se mantiene como el capitán de la escuadra, acompañado por elementos consolidados como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Jules Koundé, Dayot Upamecano e Ibrahima Konaté en la estructura estelar.

La principal novedad de la convocatoria radica en el llamado de cinco futbolistas que reciben su primera oportunidad con la selección absoluta: Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha y Estéban Lepaul.

Eduardo Camavinga chocó cabeza con Asencio | X: @RealMadrid

Asimismo, destaca el retorno de Eduardo Camavinga tras ausentarse de la pasada justa mundialista, mientras que Aurélien Tchouaméni no fue considerado debido a molestias físicas. Entre las ausencias por decisión técnica sobresalen Marcus Thuram, Brice Samba, Lucas Digne, Theo Hernández, Lucas Hernández y N’Golo Kanté.

Nuevas caras

El estreno de Zinedine Zidane al frente del combinado galo se dará dentro de la UEFA Nations League 2026-27, certamen donde Francia quedó ubicada en el sector junto a Turquía, Bélgica e Italia. El debut del estratega se registrará el próximo 25 de septiembre en condición de visitante frente al cuadro turco, para posteriormente medirse a los belgas el 28 de septiembre.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, en el Mundial 2026 | MEXSPORT

En la siguiente ventana internacional, Les Bleus recibirán en el Stade de France a la plantilla de Italia el 2 de octubre, para cerrar el bloque de compromisos el 5 de octubre recibiendo nuevamente a Bélgica en suelo parisino.

Lista completa de convocados por Zinedine Zidane